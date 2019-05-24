Львівське духовенство прокоментувало пікет підприємців

Представники львівського духовенства прокоментували вчорашній пікет продавців алкоголю у МАФах, передає Львівський портал.

Як повідомляв Львівський портал, 23 травня, під стінами Львівської міської ради відбулася акція протесту, яку влаштували підприємці, котрі вимагають скасувати заборону на продаж алкоголю та пива у кіосках.

Відтак, священик УГКЦ Юстин Бойко на своїй сторінці у Facebook записав відеозвернення, де зауважив, що – це позорище для тих, хто брав у ньому участь.

«Учасники цього мітингу перекрили вулицю, зупинили транспорт, щоб привернути увагу людей. До чого? До власної немудрості», – зазначив священнослужитель.

Він наголосив, що це неприпустимо, коли такий захід відбувався у той час, коли Львів прощався з Маркіяном Іващишином.

«З однієї сторони несли людину, яка за цінності свободи, гідності і незалежності поклала все своє життя, а з іншої – ті, хто хоче, аби алкоголь продавали вдень і вночі», – зауважив священослужитель.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

З цього приводу, свою думку також у Facebook висловив Митрополит Димитрій Рудюк.

«Чи не найбільшою загрозою для української нації є розгул алкоголізму і п‘янства, що калічить здоров‘я та психіку народу.

Коли міська рада Львова вирішила заборонити продаж алкоголю в так зв. МАФах, навколо Ратуші і всередині неї зчинився ґвалт власників, які торгують алкоголем.

Я не можу зрозуміти цих підприємців, які відстоюють це право торгувати алкоголем, часто дешевим і неякісним. Зрозуміло, що це приносить прибуток і чималий, бо охочих «спожити на душу» у Львові чимало. Але чи хтось із власників МАФів коли-небудь перед собою ставив питання, чи може чув, до якого горя та біди призводить надмірне споживання алкоголю. Чи вони задумувались над тим, що саме вони особисто є винуватцями споювання мешканців Львова.

Зараз хтось знаходить у постановах міської ради про обмеження продажу алкоголю у Львові якусь користь для себе керманичів міста. Але яку? Це пустомовство! Бо ганебно є наживатись на чужій біді.

Якби той, хто вночі через віконце простягує пляшку «шмарівки» знав, яку трагедію несе цей поступок в суспільство, сім‘ю та родину і чим закінчується все це – самогубствами, розлученнями, дитячим алкоголізмом, злочинством – то він би впав хоча б у призадуму. Але ні, ми готові на чужому горі робити собі статки і казати, що все у нас добре.

Брати і сестри! Це не добре. Це ганебне явище. Воно тим більше ганебне, що відбувається у нас у Львові – у столиці найбільш релігійної Галичини.

Тому моє особисте звернення, моє прохання полягає в тому, щоб такий продукт, як алкоголь зник з полиць тимчасових торговельних закладів і потрохи зникав з нашої свідомості й бажання безперестанку пити алкогольні напої», – написав митрополит.

Як повідомляв Львівський портал, сьогодні, 24 травня, пікет активістів продовжився у малій сесійній залі, де відбувалося засідання виконавчого комітету. Опісля погроз та образливих вигуків, активісти облили посадовців фарою.

Пізніше стало відомо, що після інциденту заступник міського голови Львова з фінансово-економічних питань Геннадій Васьків та в. о. директора департаменту «Адміністрація міського голови» Євген Бойко звернулися до поліції.