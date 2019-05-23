У Львові попрощалися із Маркіяном Іващишином

Сьогодні, 23 травня, у Львові на Личаківському цвинтарі поховали відомого львів’янина Маркіяна Іващишина. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради.

Громадський, політичний і культурний діяч, один із провідників «Революції на граніті» 1990 року, співзасновник мистецького об’єднання «Дзиґа» Маркіян Іващинин пішов від нас 21 травня на 52 році життя у Львові раптово помер.

Довідка.

Маркіян Іващишин народився 6 вересня 1966 року у Львові.

Навчався у Львівському політехнічному інституті на інженерно-будівельному факультеті.

Від 1989 року розпочав трудову діяльність старшим лаборантом відділу історико-культурних пам’яток інституту суспільних наук АН УРСР. Того ж року Іващишин був обраний депутатом Львівської обласної ради у виборчому окрузі, до якого входили гуртожитки політехнічного інституту.

У 1989−1993 роках — депутат Львівської обласної ради I-го демократичного скликання. 1990 року — очолив Студентське Братство м. Львова, змінивши на цій посаді Дем’яна Малярчука.

У жовтні 1990 року — один із керівників (разом із Олесем Донієм) студентського політичного голодування у Києві, студентських виступів проти СРСР.

На початку 1990-х років — голова правління Фонду «Молода Україна», робив спробу організації право-консервативної партії «Третя Республіка», організатор Союзу українського студентства та львівської газети «Post-Поступ».

У 1993 році припинилися його депутатські повноваження у Львівській обласній раді, він покинув пост голови «Студентського братства».

1993 року створив й впродовж усього свого життя очолював мистецьке об’єднання «Дзиґа». Також став творцем та власником львівських клубів і кав’ярень «Лялька», «Вавілон-20», «За кулісами», «Під Клепсидрою».

Був організатором двох фестивалів «Вивих» (Львів), арт-продюсером проектів «Вогні великого міста», «Новий Ноїв Ковчег», продюсером груп «Клуб Шанувальників Чаю», «Мертвий Півень», «Dzyga Jazz Quintet», ранніх проектів «Океану Ельзи» та Руслани («Дзвінкий Вітер»), організатором фестивалю «Проект Є» «Слухай українське», «Гранди Мистецтва», «Метро Jazz», «Флюгери Львова», «Jazz Bez», одним із засновників культурологічного журналу «Четвер». Засновник комітету підприємців Львівщини, співзасновник та віце-президент львівського регбійного клубу «Сокіл».

Займав також посади співголови Фонду Українського Студентства, член Ради благодійного фонду «Клуб Левів міста Львова».