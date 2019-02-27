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У ДФС назвали найдорожчі та найдевші «євробляхи», які розмитнили на Львівщині

Вероніка Рой

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У Львівській митниці ДФС назвали найдорожчі та найдешевші автомобілі на іноземній реєстрації, власники яких скористалися пільговим режимом розмитнення. Про це інформує прес-служба ДФС у Львівській області.

 

Так, найдорожчим автомобілем (за сумою сплачених платежів) є MERCEDES-BENZ, модель AMG G63. При митному оформленні автомобіля вартістю майже 4,7 млн грн сплатили платежів понад 1,5 млн грн.

Найдешевшим автомобілем (сплачено найменшу суму платежів) є DACIA, модель SANDERO (сума платежів – близько 16,8 тис. грн). А найстаршим був автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT, 1991 року виготовлення.

Загалом у період із 25 листопада 2018 року по 22 лютого у Львівській митниці ДФС у митному режимі «імпорт» оформлено 19 941 транспортний засіб громадян. З них 12 569 – автомобілі, що були ввезені на митну територію України та поміщені в митні режими «транзит» або «тимчасове ввезення» (так звані євробляхи), на 11 180 з них розповсюджувалась постанова КМУ № 1077. До Держбюджету скеровано понад 1 млрд 191 млн грн митних платежів. З них 651,1 млн грн до спеціального фонду Державного бюджету України.

Раніше Львівський портал повідомляв, що із 25 листопада діють нові правила ввезення авто на іноземній реєстрації.

Детальніше про нові правила читайте у нашому матеріалі: «Або розмитнюємо, або вивозимо. Все, що потрібно знати власникам «євроблях».

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