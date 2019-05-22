У Львові залишилось 25 кіосків, які продають алкоголь попри заборону, – мерія

Станом на 21 травня у місті залишилося 25 кіосків з 236, які, попри заборону мерії, продовжують торгувати алкоголем. Про це повідомила начальниця відділу торгівлі та тендерної політики Львівської міськради Галина Шарко, передає прес-служба мерії.

«Перестали торгувати алкоголем 44% – це 120 МАФів. 9% продовжують реалізацію — це 25 кіосків. Решта наразі не працює взагалі. Найкраща ситуація з виконанням ухвали в Шевченківському районі — там залишився лише 1 такий кіоск», — розповіла Галина Шарко.

Із цими підприємцями розірвуть договори про оренду і вилучать кіоски з міської схеми тимчасових споруд.

Додамо, що завтра, 23 травня, під час засідання сесії ЛМР депутати мають заслухати інформацію від правоохоронців щодо контролю торгівлі алкоголем у Львові.

Як відомо, 4 квітня 2019 року сесія міської ради прийняла ухвалу «Про неприпустимість здійснення торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом у тимчасових спорудах». Відтак, 236 тимчасових споруд міста Львова мали припинити реалізацію алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом з 1 травня 2019 року.

Після цього підприємці вийшли на протест проти заборони продажу алкоголю та пива у кіосках. Вони переконані, що міська рада обмежує їхнє право на такий вид торгівлі, а натомість діє в інтересах великого бізнесу.