ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові залишилось 25 кіосків, які продають алкоголь попри заборону, – мерія

Соломія Головіна

|

Станом на 21 травня у місті залишилося 25 кіосків з 236, які, попри заборону мерії, продовжують торгувати алкоголем. Про це повідомила начальниця відділу торгівлі та тендерної політики Львівської міськради Галина Шарко, передає прес-служба мерії.

 

«Перестали торгувати алкоголем 44% – це 120 МАФів. 9% продовжують реалізацію — це 25 кіосків. Решта наразі не працює взагалі. Найкраща ситуація з виконанням ухвали в Шевченківському районі — там залишився лише 1 такий кіоск», — розповіла Галина Шарко.

Із цими підприємцями розірвуть договори про оренду і вилучать кіоски з міської схеми тимчасових споруд.

Додамо, що завтра, 23 травня, під час засідання сесії ЛМР депутати мають заслухати інформацію від правоохоронців щодо контролю торгівлі алкоголем у Львові.

Як відомо, 4 квітня 2019 року сесія міської ради прийняла ухвалу «Про неприпустимість здійснення торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом у тимчасових спорудах». Відтак, 236 тимчасових споруд міста Львова мали припинити реалізацію алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом з 1 травня 2019 року.

Після цього підприємці вийшли на протест проти заборони продажу алкоголю та пива у кіосках. Вони переконані, що міська рада обмежує їхнє право на такий вид торгівлі, а натомість діє в інтересах великого бізнесу.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Marketplace або як бізнесу на Львівщині дають нове дихання
Наталя ДУЛЯБА
Marketplace або як бізнесу на Львівщині дають нове дихання

На Львівщині перейнялися проблемою просування українського виробника на міжнародні ринки, адже наразі успіхом у цій сфер...

Слово має таку силу, що обов’язково «проростає», – Ірина Снітинська
Соломія ГОЛОВІНА
Слово має таку силу, що обов’язково «проростає», – Ірина Снітинська

Коли натхнення кудись вивітрилося із твого життя, відсутні сили йти далі і опускаються руки, коли здається, що все пропа...

Туризм по-українськи: головні правила економної подорожі
Анастасія ПИЖ
Туризм по-українськи: головні правила економної подорожі

Сьогодні Україна приваблює мільйони туристів. Тільки цього року за прогнозами до нас завітає близько 30 млн іноземців. Ц...

Нова українська школа. Рік після запуску
Вероніка РОЙ
Нова українська школа. Рік після запуску

Завершується навчальний рік, а з ним – і дебютний рік нової освітньої реформи Міністерства освіти і науки України. 1 вер...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...