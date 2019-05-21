Під облрадою мешканці Бродівщини протестують проти хутрових ферм

Перед сесійним засіданням Львівської обласної ради сьогодні, 21 травня, під будівлею на пікет зібралися мешканці Бродівського району: люди виступають проти будівництва норкових ферм. Про це з місця події передає кореспондент Львівського порталу.

Люди тримають в руках плакати з написами «Громада проти будівництва норкових ферм», «Вимога! Заборонити звіроферми на Львівщині», «Не муч тварин і собі не шкодь».

Як пояснюють пікетувальники, вони надзвичайно стурбовані тим, що у Бродівському районі хочуть розмістити шкідливе для довкілля і здоров’я людей, а також антигуманне виробництво.

«Ініціативна група громади зібрала близько 4000 підписів за заборону будівництва звіроферми. 29 листопада 2018 року Бродівська районна рада ухвалила рішення про заборону хутрових ферм на території району. Аналогічне рішення ухвалили три сільські ради. Однак ми змушені виходити на акції протесту, оскільки попри рішення райради та трьох сільрад влада далі проштовхує цей проект», – мовиться у заяві представників громад сіл Лешнів, Клекотів, Конюшків, Шнирів, Язлівчик, Берлин, Грималівка.

За словами мешканців Бродівщини, днями на території, де планується будівництво, вже з’явилась техніка. Відтак вони закликають обласну раду дослухатися до волі громади і ухвалити рішення про заборону розміщення хутрових ферм на території Львівщини. У іншому випадку мешканці готові до рішучих акцій спротиву.

Як повідомляв Львівський портал, торік у жовтні стало відомо, що на Бродівщині планують збудувати наймасштабнішу в Україні норкову ферму. Через це протестували активісти, а також закликали місцевих мешканців допомогти у блокуванні цього проекту ще на початковій стадії. Згодом через майбутню норкову ферму Бродівська райрада зверталась до Міністерства екології, адже вважає, що вона несе екологічну загрозу для всієї території району.

Нагадаємо, Верховній Раді пропонують зареєструвати законопроект, який передбачає заборону в Україні хутрових ферм, діяльність яких ніхто не контролює. Лише за даними офіційної статистики, щороку в державі на хутро вбивають понад 630 тисяч тварин, переважно норок.

Натомість більше десятка країн світу вже відмовились від хутрових ферм (Великобританія, Австрія та Австралія, Македонія, Болгарія, Словенія, Люксембург, Сербія та Чехія, Хорватії, Японія), ще ряд держав планує закрити такий бізнес протягом 2023-2029 років. А Нідерланди, друга країна за обсягами виробництва хутра норки в ЄС, заборону вводить із 2024 року.