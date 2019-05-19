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Переможцем Євробачення-2019 став представник Нідерландів

Вероніка Рой

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Переможцем міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2019 став представник Нідерландів Данкан Лоренс з піснею «Arcade». Про це повідомляє Львівський портал.

 

Другу сходинку зайняв представник Італії Mahmood з піснею «Soldi». Третє місце посів представник Росії Сергій Лазарев  з піснею «Scream».

Зазначимо, Європа обирала переможця пісенного конкурсу за результатами голосування телеглядачів і національних журі.

Нагадаємо, цьогоріч Україна не брала участі в Євробаченні-2019. Як повідомлялося, у лютому 2019 року Національна суспільна телерадіокомпанія України відмовилася від участі у Міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2019». Зазначимо, що переможцем Національного відбору на Євробачення-2019 стала співачка MARUV, якій запропонували укласти договір для представлення України на пісенному конкурсі. Однак після проведених перемовин вона відмовилася підписувати договір.

Фото: Eurovision Song Contest

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