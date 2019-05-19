Переможцем Євробачення-2019 став представник Нідерландів

Переможцем міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2019 став представник Нідерландів Данкан Лоренс з піснею «Arcade». Про це повідомляє Львівський портал.
Другу сходинку зайняв представник Італії Mahmood з піснею «Soldi». Третє місце посів представник Росії Сергій Лазарев з піснею «Scream».
Зазначимо, Європа обирала переможця пісенного конкурсу за результатами голосування телеглядачів і національних журі.
Нагадаємо, цьогоріч Україна не брала участі в Євробаченні-2019. Як повідомлялося, у лютому 2019 року Національна суспільна телерадіокомпанія України відмовилася від участі у Міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2019». Зазначимо, що переможцем Національного відбору на Євробачення-2019 стала співачка MARUV, якій запропонували укласти договір для представлення України на пісенному конкурсі. Однак після проведених перемовин вона відмовилася підписувати договір.
Фото: Eurovision Song Contest
Вероніка Рой