Для управління Будинком воїна створять окремий комунальний заклад

На найближчій сесії Львівської обласної ради, яка відбудеться 21 травня, поставлять на розгляд рішення про створення КЗ ЛОР «Будинок воїна». Про це на своїй сторінці у Facebook написав учасник бойових дій на Донбасі Володимир Правосудов, передає кореспондент Львівського порталу.

За його словами, вчора, 18 травня, відбулася зустріч добровольців та учасників бойових дій з головою Львівської ОДА Олегом Синюткою та головою Львівської обласної ради Олександром Ганущином, де обговорювалось майбутнє Будинку воїна, який знаходиться на вулиці Короленка, 1а, та формат його роботи.

«Учасники бойових дій вважають, що необхідно створити окремий комунальний заклад для роботи Будинку воїна. Також українські захисники вимагали відкинути ідею з перетворенням Будинку воїна на Будинок ветерана, яка була озвучена цього тижня в обласній раді», – написав Володимир Правосудов.

Також він повідомив, що за результатами обговорення було прийняте рішення про створення окремого КЗ ЛОР «Будинок воїна».

«Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин пообіцяв учасникам зустрічі вже на найближчій сесії обласної ради, яка відбудеться 21 травня, поставити на розгляд та підтримати рішення про створення Комунального закладу Львівської обласної ради «Будинок воїна», – додав учасник бойових дій.

Зазначимо, зараз Будинком воїна опікується КП «Доля».

Додамо, 21 травня, сесія Львівської обласної ради прийматиме також концепцію функціонування Будинку воїна.

Нагадаємо, Будинок ветерана на вул. Короленка, 1-А у Львові урочисто відкрили 13 жовтня 2018 року. Проте дотепер він не має напрацьованої концепції розвитку. Через це неодноразово обурювались учасники АТО.

Будинок ветерана відкрили у приміщенні, де до 2017 року діяв Російський культурний центр. При обстеженні будівлі працівники облради виявили газети із антиукраїнським змістом. Тоді заступник голови Львівської обласної ради Володимир Гірняк звертався до СБУ Львівщини із проханням дати правову оцінку антиукраїнському змісту газети «Русский весник».

Російський культурний центр залишив приміщення на вул. Короленка у жалюгідному стані. Тож на те, аби облаштувати там Будинок ветерана, обласна рада виділила майже 6,2 млн грн.