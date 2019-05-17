Євробачення-2019. Відомі імена усіх фіналістів

Учора, 16 травня, у Тель-Авіві (Ізраїль) відбувся другий півфінал Міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2019, передає Львівський портал.

Відтак, за результатами другого півфіналу Євробачення-2019 у гранд-фінал конкурсу пройшли 10 країн:

Швейцарія: Luca Hänni — She Got Me Данія: Leonora — Love Is Forever Швеція: John Lundvik — Too Late For Love Мальта: Michela — Chameleon Росія: Sergey Lazarev — Scream Албанія: Jonida Maliqi — Ktheju tokës Норвегія: KEiiNO — Spirit in the Sky Нідерланди: Duncan Laurence — Arcade Північна Македонія: Tamara Todevska — Proud Азербайджан: Chingiz — Truth

Фіналістів визначили завдяки глядацькому голосуванню та балам від журі.

Після того, як нам стали відомі імена фіналістів двох півфіналів, 18 травня у Тель-Авіві відбудеться гранд-фінал конкурсу, де ми і дізнаємося, яка ж країна прийматиме конкурс 2020 року.

Зазначимо, що автоматично до фінальної частини потрапляють країни-засновниці конкурсу, а саме – Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія, Італія та приймаюча країна – Ізраїль. Таким чином, у гранд-фіналі ми побачимо виступи учасників з 26 країн.

Нагадаємо, 14 травня завершився перший півфінал «Євробачення-2019». Де визначилися перші десять фіналістів.

На жаль, цьогоріч Україна не виступала на сцені Євробачення. Як повідомляв Львівський портал, у лютому 2019 року Національна суспільна телерадіокомпанія України відмовилася від участі у Міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2019». Зазначимо, що переможцем Національного відбору на Євробачення-2019 стала співачка MARUV, якій запропонували укласти договір для представлення України на пісенному конкурсі. Однак, після проведених перемовин вона відмовилася підписувати договір.

До слова, раніше Львівський портал повідомляв, які пісні презентують учасники під час «Євробачення 2019».