Угорщина вважає, що мовний закон утискає права нацменшин і сподівається на Зеленського

Міністерство закордонних справ Угорщини 16 травня оприлюднило заяву щодо підписання президентом України Петром Порошенком закону «Про функціонування української мови як державної». Угорські дипломати назвали закон таким, що «відповідає духові Петра Порошенка», і висловили сподівання, що із новообраним президентом Володимиром Зеленським зможуть вирішитися «проблемні питання» щодо угорської нацменшини в Україні. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Ми зацікавлені у відновленні врівноважених і дружніх відносин між Угорщиною та Україною, і сподіваємося, що новообраний президент буде відкритий до цього», – йдеться у заяві.

У заяві угорського зовнішньополітичного відомства повторили раніше озвучені тези про те, що мовний закон «утискує права національних меншин, тому що відбирає вже раніше надане право на використання рідної мови».

Президент України Петро Порошенко 15 травня підписав закон про функціонування української мови як державної. А сьогодні, 16 травня, закон був опублікований в офіційній пресі.

Зазначимо, 4 жовтня 2018 року Верховна Рада прийняла за основу проект закону № 5670-д «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Всього у першому читанні розглядалося чотири законопроекти про мову: №5556, № 5669, № 5670, №5670-д.

25 квітня 2019 року Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому Закон № 5670-д «Про забезпечення функціонування української мови як державної». «За» відповідне рішення проголосували 278 народних депутатів України.

Також раніше народний депутат України, львів’янин Ігор Васюник заявляв, що Закон про українську державну мову – на часі як ніколи.

Детальніше про всі чотири мовні законопроекти читайте у матеріалі Львівського порталу «Мовна шахівниця».