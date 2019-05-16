ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові двоє осіб отруїлися чадним газом, серед них – шестирічна дівчинка

Анастасія Мельник

|

Упродовж 15 та 16 травня у Львові внаслідок отруєння чадним газом постраждали чоловік та дівчинка. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Зокрема, 15 травня у квартирі на вул. Театральній, 7 (Галицький район) отруївся чадним газом 36-річний чоловік. Його доправили в обласну клінічну лікарню.

Також 16 травня у квартирі на вул. Кордуби, 2б 7 (Личаківський район) отруїлася чадним газом 6-річна дівчинка. Її доправили в міську дитячу клінічну лікарню.

Обставини подій встановлюють.

Загалом з початку року у Львові трапилось уже 37 випадків отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали 80 людей (з них 25 дітей) з яких 8 — загинули.

Зазначимо, протягом 2018 року у Львові внаслідок отруєння чадним газом постраждали більше 150 людей, 9 із них загинули.

Через масові отруєння у Львові взялись проводити позапланові перевірки житлових будинків. Завершити їх мали до середини березня, але через те, що мешканці не впускають комунальників і газовиків у свої квартири, термін проведення таких обстежень продовжили.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Збираємось на ЗНО. Все, що потрібно знати цьогорічним абітурієнтам
Вероніка РОЙ
Збираємось на ЗНО. Все, що потрібно знати цьогорічним абітурієнтам

В Україні стартує основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. 21 травня абітурієнти складатимуть перший іспит – з ...

Що цікавого покаже Львівська опера цього тижня?
Оля ЛОЗИНСЬКА
Що цікавого покаже Львівська опера цього тижня?

Вагнер знову вривається на сцену Львівської національної опери. Він повертається, щоб, безумовно, прикрасити і додати не...

Під крилом Садового. Скільки заробляють головні посадовці міськради Львова?
Наталя ДУЛЯБА
Під крилом Садового. Скільки заробляють головні посадовці міськради Львова?

Нещодавно в Україні офіційно завершився термін подачі декларацій про доходи за 2018 рік, тож чиновники всіх рівнів мали ...

Читай і допомагай. Історія першої львівської соціальної книгарні
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Читай і допомагай. Історія першої львівської соціальної книгарні

У сучасному світі напевно неможливо придумати якийсь унікальний, неповторний бізнес, бо хтось десь таке вже точно робить...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...