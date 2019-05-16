У Львові двоє осіб отруїлися чадним газом, серед них – шестирічна дівчинка

Упродовж 15 та 16 травня у Львові внаслідок отруєння чадним газом постраждали чоловік та дівчинка. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Зокрема, 15 травня у квартирі на вул. Театральній, 7 (Галицький район) отруївся чадним газом 36-річний чоловік. Його доправили в обласну клінічну лікарню.

Також 16 травня у квартирі на вул. Кордуби, 2б 7 (Личаківський район) отруїлася чадним газом 6-річна дівчинка. Її доправили в міську дитячу клінічну лікарню.

Обставини подій встановлюють.

Загалом з початку року у Львові трапилось уже 37 випадків отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали 80 людей (з них 25 дітей) з яких 8 — загинули.

Зазначимо, протягом 2018 року у Львові внаслідок отруєння чадним газом постраждали більше 150 людей, 9 із них загинули.

Через масові отруєння у Львові взялись проводити позапланові перевірки житлових будинків. Завершити їх мали до середини березня, але через те, що мешканці не впускають комунальників і газовиків у свої квартири, термін проведення таких обстежень продовжили.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.