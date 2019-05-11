Суд відмовився розглядати позов щодо блокування закону про мову

Окружний адміністративний суд Києва відмовив у задоволенні заяви про забезпечення позову щодо заборони підписувати та публікувати закон про мову. Про це повідомляється в суботу на сайті суду, пише УП.

«Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши заяву про забезпечення позову щодо заборони підписувати та публікувати Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», ухвалив відмовити у її задоволенні», – повідомили в суді.

Суд вважає, що заявником не було доведено очевидної протиправності дій спікера парламенту «в зв’язку з ненаданням жодного доказу на підтвердження такої обставини».

У суді заявили про необґрунтованість заяви та про відсутність підстав для її задоволення.

«Заява не містила обґрунтування та доказів (наприклад, статут), що подана заява та позов, який має намір подати заявник, стосуються мети (цілей), з якою створено ГО «Інститут правової політики та соціального захисту імені Ірини Бережної», що зазначена позивачем. Водночас, у заяві про забезпечення позову зазначено, що права громадської організації та її членів порушено діями Голови Верховної Ради», – йдеться також у повідомленні.

Нагадаємо:

10 травня стало відомо, що до Окружного адмінсуду Києва надійшов позов від ГО “Інститут правової політики та соціального захисту імені Ірини Бережної”, у якому просять заборонити голові Верховної Ради Андрію Парубію підписувати ЗУ “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.

Нагадаємо, 4 жовтня 2018 року Верховна Рада прийняла за основу проект закону № 5670-д «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Всього у першому читанні розглядалося чотири законопроекти про мову: №5556, № 5669, № 5670, №5670-д.

У кінці лютого 2019 року Рада розпочала розгляд підготовленого до другого читання законопроекту про мову.

Також раніше народний депутат України, львів’янин Ігор Васюник заявляв, що Закон про українську державну мову – на часі як ніколи.

Як Рада закон про мову приймала дивіться тут. Хто не підтримав закону про мову дивіться тут.

Детальніше про всі чотири мовні законопроекти читайте у матеріалі Львівського порталу «Мовна шахівниця».