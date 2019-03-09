Богослужіння УГКЦ на Благовіщення у Софії Київській не відбудеться

Софійський собор, який знаходиться у Києві, буде найближчим часом недоступний для богослужінь жодної із церков, оскільки у ньому розпочинаються реставраційні роботи. У зв’язку з цим богослужіння Української греко-католицької церкви на Благовіщення, 7 квітня, у соборі Святої Софії не відбудеться. Про це повідомляє департамент інформації УГКЦ.

«У четвер, 7 березня, відбулася зустріч глави Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава з предстоятелем Православної церкви України Блаженнішим Епіфанієм. Під час зустрічі предстоятелів церков було повідомлено про те, що Софійський собор, головна святиня України, буде найближчим часом недоступний для богослужінь жодної із церков, оскільки у ньому розпочинаються реставраційні роботи», – йдеться у повідомленні.

Блаженніший Святослав, пояснюючи прагнення УГКЦ молитися у Софійському соборі, наголосив, що «цей храм є спільним домом усіх дітей церкви Володимирового Хрещення та матірнім для усіх наших катедральних соборів».

«Бажаючи молитися у цьому храмі, ми хотіли засвідчити нашу церковну спорідненість з нашими православними братами. Цей рух є рухом до наших джерел, до зростання у благодаті Володимирового Хрещення, до відновлення єдності колись єдиної, а нині ще поділеної Київської церкви», – йдеться у повідомленні УГКЦ.

Окрім цього, предстоятелі українських церков підтвердили незмінне прагнення обох сторін до порозуміння, співпраці та спільного служіння українському народові.

«Допоки цієї єдності ще немає, жодна із церков-спадкоємниць цієї церкви не може одноосібно посідати старовинний собор Премудрості Божої, Софії Київської. Він має радше бути місце зустрічі нащадків софійної Київської церкви, бути нагадуванням, закликом, будителем і надією на наше поєднання в Христі», – додав Блаженніший Святослав.

Нагадаємо, Львівський портал повідомляв, що на Благовіщення, 7 квітня, Українська греко-католицька церква збиралась провести Божественну Літургію у Софійському соборі в Києві. Втім проти цього виступивПатріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, який вважає, що така подія може порушити міжконфесійний діалог та навіть зіграти на руку Кремлю.

Згодом священний Синод ПЦУ озвучив позицію щодо можливості літургії греко-католиків у Софії Київській.