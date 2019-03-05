Синод ПЦУ написав листа очільнику УГКЦ щодо служінь у Софії Київській

Священний Синод ПЦУ озвучив позицію щодо можливості літургії греко-католиків у Софії Київській. Про це йдеться в ухвалі Священного Синоду, передає Укрінформ.

Священний Синод Православної церкви України, що відбувся 4 березня, підтримав позицію, висловлену в листі Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія до Владики і Отця УГКЦ Блаженнійшого Верховного Архієпископа Києво-Галицького Святослава від 19 лютого 2019 р. у зв’язку з публічно оголошеним наміром звершення у Соборі Святої Софії Київської католицького літургійного богослужіння східного обряду.

«Схвалити і направити Блаженнійшому Верховному Архієпископу Святославу лист Священного Синоду із зазначеного питання. Констатувати, що протягом тисячоліття Собор Святої Софії Київської був і залишається кафедральним собором православних Київських першоієрархів. Вважати за корисне зберегти щодо богослужінь у Святій Софії Київській той порядок, який склався дотепер і позитивно сприймається в українському суспільстві, не провокуючи полеміки чи розділень», — йдеться у документі ПЦУ.

Синод схвалив і направив лист із зазначеного питання Верховному Архієпископу УГКЦ Святославу.

Нагадаємо, Львівський портал повідомляв, що на Благовіщення, 7 квітня, Українська греко-католицька церква збиралась провести Божественну Літургію у Софійському соборі в Києві. Втім проти цього виступив Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, який вважає, що така подія може порушити міжконфесійний діалог та навіть зіграти на руку Кремлю. Згодом Українська греко-католицька церква (УГКЦ) заявила, що поки остаточно не вирішила, чи проводити богослужіння в Софійському соборі в Києві.