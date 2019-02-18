УГКЦ на Благовіщення відслужить літургію в Софії Київській

Українська греко-католицька церква (УГКЦ) проведе Божественну Літургію у Софійському соборі в Києві з нагоди свята Благовіщення, яке відбудеться 7 квітня. Про це у неділю, 17 лютого, наприкінці богослужіння повідомив Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав, передає Департамент інформації УГКЦ.

«Я хочу поділитися з вами великою радістю. На наше прохання цього тижня я отримав повідомлення від Міністра культури України Євгена Нищука, що 7 квітня, на свято Благовіщення, ми зможемо відправити Божественну Літургію в соборі Святої Софії в Києві. Тому всіх вас я сердечно запрошую долучитися до цієї події… Ми зробимо все можливе, щоб всі ми змогли достойно взяти участь у цій Божественній Літургії! Тож я урочисто проголошую прощу всієї нашої Церкви до собору Святої Софії у Києві цьогоріч 7 квітня», – наголосив глава УГКЦ.

Також повідомляється, що до Собору Святої Софії всі не зможуть потрапити, тому на Софійській площі стоятимуть монітори і всі зможуть взяти участь у Літургії приступити до Святої Сповіді і Святого Причастя.

Нагадаємо, 15 грудня минулого року у Києві в Софії Київській обирали предстоятеля та статут нової Української помісної православної церкви. Ним став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній.

Довідка

Софіївський собор — православний собор у центрі Києва, пам’ятка української архітектури та монументального живопису XI—XVIII століть, одна з небагатьох уцілілих споруд часів Київської Русі та одна з найголовніших християнських святинь Східної Європи, історичний центр Київської митрополії.

Фото: academia.in.ua