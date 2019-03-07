В Україні можуть заборонити продавати антибіотики без рецепта

Вчора, 6 березня, Кабінет Міністрів України затвердив Національний план дій боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів. Відповідно до нього, передбачається обмеження безрецептурного доступу до антибіотиків. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

У МОЗ повідомляють, що антибіотики, протигрибкові препарати та інші протимікробні засоби перестають діяти, бо через надмірне і необґрунтоване вживання таких ліків мікроорганізми виробляють своєрідний «імунітет»: вони змінюються і стають нечутливими до ліків. Фактично з’являються нові модифікації збудників інфекцій, які неможливо вилікувати протимікробними препаратами. Внаслідок цього вже сьогодні гинуть люди у всьому світі. Ця проблема уже визнана однією із загроз людству.

«Одними з основних причин такої ситуації є самолікування (коли люди лікуються протимікробними препаратами, зокрема антибіотиками, коли їх не потребують) та використання антибіотиків у тваринництві. Тобто, безвідповідальне та необґрунтоване використання таких ліків викликає розвиток стійкості мікроорганізмів до протимікробних препаратів. Наприклад, опитування ВООЗ показало, що 64% людей помилково вважають, що застуди і грип можна лікувати антибіотиками. Насправді, антибіотики не лікують від інфекцій, що викликані вірусами. Їх застосовують лише при вторинній бактеріальній інфекції», – йдеться у повідомленні відомства.

Відтак, аби подолати цю проблему, Міністерство охорони здоров’я разом з іншими міністерствами до кінця 2020 року розробить низку нормативно-правових актів. У зв’язку з цим: посилиться контроль за рецептурним відпуском антибіотиків в аптечній мережі; буде обмежено застосування протимікробних препаратів в якості стимуляторів росту у тваринництві, птахівництві та рослинництві; медики і ветеринари отримають чіткі інструкції, що допоможуть мінімізувати ризики невиправданого використання протимікробних препаратів тощо.