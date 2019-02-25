В УГКЦ відповіли на заклик Філарета не проводити службу у Софійському соборі

Українська греко-католицька церква (УГКЦ) поки що остаточно не вирішила, чи проводити богослужіння в Софійському соборі в Києві. Про це повідомляє департамент інформації УГКЦ.

«На даний час остаточного рішення стосовно формату проведення громадою нашої Церкви богослужіння в Софійському соборі 7 квітня 2019 року не прийнято», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у вирішенні цього питання УГКЦ керується нормами та вимогами державного законодавства та з повагою ставиться до почуттів наших православних братів.

«З метою обговорення невирішених питань планується проведення зустрічі предстоятелів УГКЦ та ПЦУ, що відбудеться після повернення Блаженнішого Святослава в Україну. До часу обговорення очільниками Церков існуючих питань офіційні коментарі не надаватимуться», – додають у департаменті інформації УГКЦ.

Нагадаємо, Львівський портал повідомляв, що на Благовіщення, 7 квітня, Українська греко-католицька церква збиралась провести Божественну Літургію у Софійському соборі в Києві. Втім проти цього виступив Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, який вважає, що така подія може порушити міжконфесійний діалог та навіть зіграти на руку Кремлю.