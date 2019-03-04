Обласна рада вперше за три місяці збереться на сесію

Наступного вівторка, 12 березня, відбудеться XIX чергова сесія Львівської обласної ради. Про це йшлося під час президії сьогодні, 4 березня, передає прес-служба ЛОР.

Обласні обранці розглянуть 60 питань. У порядку денному сесії – внесення змін до обласних програм та показників обласного бюджету Львівської області на 2019 рік, призначення директорів низки комунальних закладів, голосування щодо погоджень на отримання спеціальних дозволів на користування надрами, звернення та заяви депутатів тощо.

«Сьогодні на президії ми затвердили дату проведення та порядок денний сесії обласної ради. Це, мабуть, буде не одне пленарне засідання, оскільки питання є складні і потребують ретельного обговорення. Першими ми традиційно розглянемо бюджетні питання, кадрові призначення. Також зареєстровано проект рішення про внесення змін до рішення обласної ради «Про затвердження Програми заходів для налагодження системи поводження з твердими побутовими відходами у м.Львові на 2017 – 2019 роки». Сподіваюсь на конструктивну та плідну роботу депутатів», – зазначив голова облради Олександр Ганущин.

Як раніше повідомляв Львівський портал, голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин запросив міського голову Львова Андрія Садового відвідати 12 березня сесійне засідання, на якому обласні обранці прийматимуть рішення про дострокове повернення Львівській міській раді «сміттєвих повноважень».

Нагадаємо, на сайті Львівської обласної ради з’явився проект рішення, який стосується управління твердими побутовими відходами у Львові. Зокрема, ним передбачається з 1 квітня передати назад «сміттєві повноваження» керівництву міста.

Зауважимо, що договір про передачу міською радою Львова повноважень управлінням твердими побутовими відходами Львівській ОДА мав діяти до 30.06.2019 року.

Однак у опублікованому проекті рішення цей термін пропонують змінити іншою датою, а саме – 31.03.2019.

Також додамо, що 1 березня виконком прийняв рішення здійснення комплексу заходів для відновлення виконання делегованих повноважень ЛМР у сфері поводження з ТПВ. Термін його реалізації – до 1 квітня 2019 року.