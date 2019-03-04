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На ремонт доріг Львівщина отримала на 200 млн більше ніж торік

Соломія Головіна

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Цьогоріч Львівщина отримала на 200 млн грн більше ніж торік на ремонт доріг місцевого значення. Про це повідомив директор департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Роман Кокотайло, передає прес-служба Львівської ОДА.

 

Відтак, за фінансовий ресурс обсягом 1 148,9 тис грн, планують відремонтувати 370 км доріг.

«Щодо експлуатаційного отримання доріг, з 1 січня, дороги місцевого значення обслуговує 4 компанії. Протягом лютого на території області ліквідували ямковість по дорогах місцевого значення на загальній протяжності 112 км. Протягом березня згідно із планом плануємо охопити 820 км», – зазначив Роман Кокотайло.

Загалом, в межах Львівської області три чверті доріг місцевого значення потребують ремонту.

Як повідомляв раніше Львівський портал, під час аудиту виконання Укравтодором бюджетних програм у 2015-2017 роках і зафіксували порушення на 190 млн гривень. Серед найбільших порушників – Служба автомобільних доріг у Львівській області.

Також у кінці листопада 2018 року ми повідомляли, що загальна протяжність аварійних доріг на Львівщині сягає 407,4 км.

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