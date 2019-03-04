На ремонт доріг Львівщина отримала на 200 млн більше ніж торік

Цьогоріч Львівщина отримала на 200 млн грн більше ніж торік на ремонт доріг місцевого значення. Про це повідомив директор департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Роман Кокотайло, передає прес-служба Львівської ОДА.

Відтак, за фінансовий ресурс обсягом 1 148,9 тис грн, планують відремонтувати 370 км доріг.

«Щодо експлуатаційного отримання доріг, з 1 січня, дороги місцевого значення обслуговує 4 компанії. Протягом лютого на території області ліквідували ямковість по дорогах місцевого значення на загальній протяжності 112 км. Протягом березня згідно із планом плануємо охопити 820 км», – зазначив Роман Кокотайло.

Загалом, в межах Львівської області три чверті доріг місцевого значення потребують ремонту.

Як повідомляв раніше Львівський портал, під час аудиту виконання Укравтодором бюджетних програм у 2015-2017 роках і зафіксували порушення на 190 млн гривень. Серед найбільших порушників – Служба автомобільних доріг у Львівській області.

Також у кінці листопада 2018 року ми повідомляли, що загальна протяжність аварійних доріг на Львівщині сягає 407,4 км.