На Стрийській продадуть земельну ділянку під будівництво житла

Львівська міська рада продасть на аукціоні земельну ділянку площею 0,14 га на вул. Стрийській, 266-а. «За» відповідну ухвалу вчора, 29 листопада, проголосували 39 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

Депутати затвердили звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки на вул. Стрийській, 266-а. Відтак на торгах її продаватимуть за стартовою ціною 3 743 968 грн, крок аукціону при цьому становитиме 187 198 грн.

Як йдеться у пояснювальній записці до проекту ухвали, ця ділянка є присадибною і належить до земель житлової та громадської забудови. Її цільове призначення – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.

Ділянка розташована неподалік від центрального автовокзалу, сьогодні на ній немає жодного нерухомого майна.

«Земельна ділянка на вул. Стрийській, 266-а запропонована для будівництва і обслуговування житлового будинку», – вказано у документі.