З початку року на Львівщині від грипу померло шестеро людей

З початку року у Львівській області від грипу померло шестеро людей. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ.

Так, зареєстровано шість летальних випадки від грипу серед дорослих. Серед чоловіків зафіксовано 4 випадки: вік 51 рік, лабораторно підтверджений – вірус грипу типу А (Н1), вік 47 років та 45 років, а серед жінок – 2 випадки: вік 66 років та 53 роки – вірус грипу типу А.

У лабораторному центрі також інформують, що з 18 лютого по 24 лютого у Львівській області захворіло на грип та гострі респіраторні інфекції 13 812 осіб, що на 1110 випадків менше, як за попередній тиждень. Інтенсивний показник захворюваності становить 544,3 при епідемічному порозі 585,2, перевищення епідемічного порогу не зареєстровано. Питома вага захворілих дітей до 17 років становить 53,7%, проти 56,4% минулого тижня (захворіло дітей до 17років – 7 430 осіб).

Епідемічні пороги перевищені на 6 адміністративних територіях: Городоцький, Жовківський, Сокальський, Дрогобицький, Буський райони, та в м. Самбір.

Починаючи з 1 лютого 2019 року, в області в окремих навчальних закладах у зв’язку з високим рівнем захворюваності на ГРІ та грип введені тимчасові обмежувальні заходи шляхом призупинення навчально-виховного процесу. Станом на 22.02.2019 року призупинено навчання у 35 загальноосвітніх та 1 дитячому дошкільному закладі на 9 адміністративних територіях області: Яворівський (10 шкіл), Жовківський (6 шкіл), Радехівський (6 шкіл), Городоцький (4 школи), Пустомитівський (2), Турківський (1 школа та 1ДНЗ), Дрогобицький (1), Сокальський (1) райони; м. Львів (4). Також відновлено навчальний процес в 477 дитячих навчальних закладах.

Від початку епідсезону в області захворіло на гострі респіраторні інфекції та грип 213 242 осіб, у т.ч. 121 347 дітей до 17 років (56,9%), у минулому епідсезоні відповідно 216 770 осіб та 130 386 дітей.

У м. Львові за цей же період захворіло відповідно 4012 (8 тиждень) та 4056 (7 тиждень) осіб, інтенсивний показник на останньому тижні був 518,4 при епідпорозі 685,89. Питома вага захворілих дітей до 17 років становить 47,1%, проти 51,1% минулого тижня.

Про те, як відрізнити грип від ГРВІ, читайте тут.