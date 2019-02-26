ОСТАННІ НОВИНИ

З початку року на Львівщині від грипу померло шестеро людей

Вероніка Рой

|

З початку року у Львівській області від грипу померло шестеро людей. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ.

 

Так, зареєстровано шість летальних випадки від грипу серед дорослих. Серед чоловіків зафіксовано 4 випадки: вік 51 рік, лабораторно підтверджений – вірус грипу типу А (Н1), вік 47 років та 45 років, а серед жінок – 2 випадки: вік 66 років та 53 роки – вірус грипу типу А.

У лабораторному центрі також інформують, що з 18 лютого по 24 лютого у Львівській області захворіло на грип та  гострі респіраторні  інфекції 13 812 осіб, що на 1110 випадків менше, як за попередній тиждень. Інтенсивний показник захворюваності становить 544,3 при епідемічному порозі 585,2, перевищення епідемічного порогу не зареєстровано.  Питома вага захворілих дітей до 17 років становить 53,7%, проти 56,4% минулого тижня (захворіло дітей до 17років – 7 430 осіб).

Епідемічні пороги перевищені на 6 адміністративних територіях: Городоцький, Жовківський, Сокальський, Дрогобицький, Буський   райони, та в м. Самбір.

Починаючи з 1 лютого 2019 року, в області в окремих навчальних закладах у зв’язку з високим рівнем захворюваності на ГРІ та грип введені тимчасові обмежувальні заходи шляхом призупинення навчально-виховного процесу. Станом на 22.02.2019 року призупинено навчання у 35 загальноосвітніх та 1 дитячому дошкільному закладі на 9 адміністративних територіях області: Яворівський (10 шкіл),  Жовківський (6 шкіл), Радехівський (6 шкіл), Городоцький (4 школи), Пустомитівський (2), Турківський (1 школа та 1ДНЗ), Дрогобицький (1), Сокальський (1) райони;  м. Львів (4). Також відновлено навчальний процес в 477  дитячих навчальних закладах.

Від початку епідсезону  в області захворіло на гострі респіраторні інфекції та грип 213 242 осіб, у т.ч. 121 347 дітей до 17 років (56,9%), у минулому епідсезоні відповідно 216 770 осіб та 130 386 дітей.

У м. Львові за цей же період захворіло відповідно 4012 (8 тиждень) та 4056 (7 тиждень) осіб, інтенсивний показник на останньому тижні був 518,4 при епідпорозі 685,89. Питома вага захворілих дітей до 17 років становить 47,1%, проти 51,1% минулого тижня.

Про те, як відрізнити грип від ГРВІ, читайте тут.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Музика, наповнена любов’ю
Ольга ЛОЗИНСЬКА
Музика, наповнена любов’ю

Романтичні рефлексії після Дня Святого Валентина знаходять своє місце в репертуарі Львівської національної опери. Кожен ...

Як популярна мережа перетворюється на «домашній магазин» 
Омелян ШЕВЧУК
Як популярна мережа перетворюється на «домашній магазин» 

Найбільша українська мережа постійно дивує мешканців Львівщини своїми унікальними пропозиціями та підходом до справи. Во...

Дональд Туск: «Солідарність, яка на перший погляд є слабкою, може бути сильнішою від озброєної до зубів імперії»
Вероніка РОЙ
Дональд Туск: «Солідарність, яка на перший погляд є слабкою, може бути сильнішою від озброєної до зубів імперії»

Сьогодні, 20 лютого, під час урочистого засідання Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка ...

Довіра до «АТБ»: із чого вона складається… 
Анастасія ПИЖ
Довіра до «АТБ»: із чого вона складається… 

Найпотужніша національна мережа продовольчих магазинів будує із львів’янами чесні стосунки, вважаючи, що ціна є фактором...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...