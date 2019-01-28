На Львівщині 51-річний чоловік помер від грипу

Від грипу помер 51-річний мешканець Мостиського району. Це перша смерть від грипу на Львівщині цього року. Про це у коментарі Львівському порталу повідомила головний епідеміолог Львівщини Наталія Тімко.

За її словами, хворий звернувся у Мостиську центральну районну лікарню 17 січня.

«У чоловіка був вірус грипу А Н1N1. Також він мав супутню патологію – ішемічну хворобу серця, кардіосклероз. Хворий помер через 25 хвилин після звернення у лікарню», – розповіла вона.

Також вона додала, що на Львівщині епідемпоріг поки що не перевищений.

Медики вкотре наголошують, що найкращий спосіб вберегтися від сезонного грипу – щорічна вакцинація. Цього сезону в Україні доступні дві вакцини від грипу: чотиривалентна Vaxigrip Tetra французького виробника Sanofi Pasteur і тривалентна GC Flu південнокорейської компанії Green Cross Corporation.

Про те, як відрізнити грип від ГРВІ, читайте тут.