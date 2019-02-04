Друга смерть з початку року: на Львівщині від грипу померла жінка

Лікарі зафіксували другу смерть від грипу у Львівській області з початку 2019 року. Про це повідомив заступник директора Львівського обласного лабораторного центру Олег Когут, передає УНН.

«Ми отримали лабораторні дані, з яких відомо, що 66- річна жінка хворіла на грип типу А. Вона хворіла вдома. До лікарів не зверталася. За попередньою інформацією, у жінки була пневмонія», – повідомив Когут.

Наприкінці січня Львівський портал інформував, що від грипу помер 51-річний мешканець Мостиського району. Це була перша смерть від грипу на Львівщині цього року.

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