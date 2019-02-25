Підприємство «Укрзалізниці» написало тендер під компанію Дубневичів

«Коростенський завод залізобетонних шпал» ПАТ «Українська залізниця» в тендері із закупівлі анкерів оголосив про намір укласти угоду з компанією, що належить народним депутатам від БПП Ярославу і Богдану Дубневичам, пишуть Наші гроші.

Повідомляється, що залізничники відхилили пропозицію заводу, який пропонував анкери на 17% дешевше від очікуваної ціни тендеру 101,32 млн грн. та обрали фірму, яка запропонувала всього 0,06% знижки.

Йдеться про 1,08 млн анкерів закладних АЗ-2 до пружних колійних скріплень КПП-5. Тендерна документація не дозволяла пропонувати еквівалентні товари, тому окрім ТОВ НВП “Корпорація КРТ” братів Дубневичів ніхто інший не може виготовляти анкери за вказаними техумовами, оскільки Дубневичі запатентували цю деталь.

В тендері приймали участь три компанії: ТОВ “ВМ Трейдер” і ТОВ “Ланіс Трейд” із саме такими анкерами АЗ-2 виробництва “Корпорації КРТ”, які вимагав замовник, а також ТОВ “АТ Механіка” з еквівалентними анкерами АЗ-1-6 власного виробництва.

“АТ Механіка” запропонувала найнижчу ціну 84,46 млн грн., або 78 грн./шт. Це було на 20% дешевше від цін обох конкурентів, які встановили їх на майже однаковому рівні у 101 млн грн., або 94 грн./шт. При цьому ніхто не знижував ціну під час аукціону.

Однак найдешевшу “АТ Механіка” відхилили саме через те, що вона запропонувала еквівалент. У протоколі засідання тендерного комітету прямо сказано, що закупівля аналогів не передбачена.

Водночас у 2017 році Старконстянтинівський завод “Укрзалізниці” купував анкери, прописавши в умовах “або еквівалент”, і тоді завод відстоював в АМКУ позицію, що анкери Дубневичів і “Механіки” є еквівалентними з огляду на схожість технічних характеристик.

Тоді дилер Дубневичів оскаржував в АМКУ допуск “Механіки” до тендеру, але адмінколегія погодилась з замовником. Проте після цього рішення АМКУ завод “Укрзалізниці” з невідомих причин відмінив закупівлю, у якій могла відбутись конкурентна боротьба.

Цього разу оскаржити умови закупівлі ніхто не міг, бо Коростеньський завод проводить закупівлю в “Прозорро” за допороговою процедурою, не вважаючи себе замовником у розумінні закону “Про публічні закупівлі”.

Це означає, що дискримінаційні вимоги на його торгах неможливо оскаржити в адмінколегії АМКУ, а жалітись на замовника можна лише в системі “Укрзалізниці”, якій і належить Коростеньський завод.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що на «Укрзалізниці» є повний провал структурних реформ через зацікавлених «друзів». За підсумками 2016 року ПАТ «Укрзалізниця» здійснила закупівлі в компаній народних депутатів України Ярослава та Боглана Дубневичів орієнтовно на мільярд гривень. Після цього зловживаннями Дубневичів в «Укрзалізниці» займалось НАБУ. А тодішній очільник «Укрзалізниці» Войцех Балчун визнав монополію Дубневичів на «залізниці» та перевів стрілки на НАБУ, прокуратуру і СБУ.

Також НАБУ дали доступ до документів залізниці для розслідування змови з Дубневичами. Відбулися обшуки у офісі Дубневичів у Львові. Зокрема стало відомо, що мова йде про корпорацію КРТ, яка співпрацювала з фірмою, що ухилялась від сплати податків.

Після гучних викриттів Омелян назвав «конфліктом інтересів перебування Дубневича на посаді глави транспортного комітету Ради».

Попри все суди заборонили фіскальній службі проводити перевірку компанії братів нардепів. Керівник ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов ухилився від прямого запитання про конфлікт інтересів та мільярдні тендери «Укрзалізниці», які виграють Дубневичі.

Не «Укрзалізницею» єдиною. Національне антикорупційне бюро затримало у Львові чотирьох посадовців трьох компаній за підозрою в заволодінні газу на суму понад 1,4 мільярда гривень. Згідно з даними Єдиного державного реєстру юросіб, кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є нардепи від БПП Ярослав і Богдан Дубневичі.

Суд почав обирати запобіжні заходи затриманим посіпакам Дубневичів за розкрадання 1,4 мільярда

Нещодавно НАБУ виграло у «Укрзалізниці» і Дубневичів суд щодо протизаконності їх розпилу 151 мільйона.

31 січня 2018 року очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький передав генеральному прокурору Юрію Луценку для внесення в парламент подання про зняття недоторканності з народного депутата від БПП Ярослава Дубневича.

ЕП