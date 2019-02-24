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Протягом 2018 року Львівщину відвідали 3 мільйони туристів

Наталя Дуляба

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Президент України Петро Порошенко вважає туризм однією з переваг Львівщини – торік область відвідали 3 мільйони гостей. Про це він заявив у суботу, 23 лютого, під час засідання Ради регіонального розвитку Львівщини, передає Львівський портал.

 

Глава держави переконаний, що кожен, хто відвідає Україну хоча б раз, рекомендуватиме її іншим, адже саме тут «можна відчути абсолютно фантастичні емоції і пережити новий досвід». Разом із тим він відзначив трімкий розвиток туризму на Львівщині, якому мають повчитися інші регіони держави.

«Нехай їдуть з інших областей і вчаться у Львова, Львівської області, на Галичині як залучати туристів. Інвестиції у цій сфері, я не маю жодного сумніву, принесуть великі кошти», – сказав Петро Порошенко.

Президент також акцентував увагу на тому, що розвивати слід не лише туризм у великих містах, а й у досить малих населених пунктах.

«Туризм не може бути привілеєм лише міст-мільйонників. В Україні для туризму не може бути периферії, бо Україна вся красива: і райони Львівської області, і її фантастичні міста, як і будь-яке місто України. Це дозволить створити нові робочі місця, це дозволить, так само як і складова децентралізації, відчутно підвищити рівень життя людей», – додав Порошенко.

Як повідомляв Львівський портал, під час свого візиту до Львова 23 лютого Петро Порошенко заявив, що Україні вдалося подолати економічну кризу, а також він відзначив, що у 2018 році Львівщина була локомотивом українського експорту.

Додамо, що окрім Львова, Петро Порошенко також завітав у Червоноград та в Жовкву, а його дружина, Марина Порошенко, проінспектувала Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр.

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