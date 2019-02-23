«Економічне зростання має бути відображене і в кишені пенсіонера з Жовкви, і шахтаря з Червонограда», – Порошенко у Львові

Економічне зростання має бути відображене і в кишені пенсіонера з Жовкви, і в кишені шахтаря з Червонограда. Про це сьогодні, 23 лютого, заявив Президент України Петро Порошенко під час засідання Ради регіонального розвитку Львівщини, передає кореспондент Львівського порталу.

Насамперед Глава держави наголосив, що Україні вдалося «подолати економічну кризу, яка була спричинена війною, російською і економічною блокадою, окупацією 20% промислового потенціалу, блокадою транзиту».

«Економічне зростання у нас триває 12 кварталів поспіль. Воно є системним, стабільним. Відтак і децентралізація щороку додаватиме громадам грошей. Децентралізація і пов’язані з нею зміни – це реальна стратегія розвитку країни, незворотній курс на її майбутнє», – сказав Петро Порошенко під час свого годинного виступу.

Також він зауважив, що в України зараз є два вороги: країна-агресор Росія та бідність.

«Для мене принципово важливо, щоб економічне зростання, про яке я говорю, було точно відображено в кишені пенсіонера з Жовкви чи в шахтаря з Червонограда. Це наше з вами завдання», – додав Порошенко.

Зазначимо, що участь у засіданні Ради регіонального розвитку Львівщини на «Арені Львів» також взяли Віце-прем’єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко і Перший віце- прем’єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

Як повідомляв Львівський портал, окрім Львова, Петро Порошенко також сьогодні завітає у Червоноград та в Жовкву.

Фото: ЛОДА