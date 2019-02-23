Торік Львівщина була локомотивом українського експорту, – Порошенко

Львівщина є найбільш готовою до економічної конкуренції на ринку ЄС. Про це сьогодні, 23 лютого, заявив Президент України Петро Порошенко під час засідання Ради регіонального розвитку Львівщини, передає кореспондент Львівського порталу.

Загалом за його словами, частка ЄС в структурі українського експорту нині складає 42,6%.

«У 2018 році, у час війни, ми продали до ЄС товарів більше, ніж будь-коли за українську історію. Хто є лідером? Львівщина, бо вона є серед найперших на цьому ринку», – сказав Глава держави.

Водночас він додав, що «Львівщина є найбільш готова до економічної конкуренції на теренах ЄС».

«Їй не треба розповідати, як продавати свої товари у Польщу, Угорщину, Румунію… Наш експорт дійсно був забезпечений львівським локомотивом», – підкреслив Петро Порошенко.

При цьому Президент України зауважив, що частка ЄС в загальному експорті Львівської області складає 78,6%.

«Це більше три четверті. А лише за 2017 рік експорт збільшився на 22%. Це показує, що таке зона вільної торгівлі, це означає, коли ми ефективно працюємо. Це є надійна українська грошова одиниця, забезпечення податкових надходжень, тверда впевненість у завтрашньому дні», – резюмував Петро Порошенко.

Також він наголосив, що Львівщина дає приклад іншим областям України, як розширювати свої позиції на ринку ЄС.

Зазначимо, що на засіданні Ради регіонального розвитку Львівщини, яке відбувається на «Арені Львів», презентують план розвитку області до 2021 року.

Водночас сьогодні Петро Порошенко у Львові заявив, що Україні вдалося вдалося подолати економічну кризу. І економічне зростання має відобразитись і на кишені пенсіонера, і шахтаря.

Як повідомляв Львівський портал, окрім Львова, Петро Порошенко також сьогодні завітає у Червоноград та в Жовкву.

Фото: Адміністрація президента