Мешканка Львівщини телефоном погрожувала кандидату у президенти

26-річна жителька Львівщини надсилала телефоном погрози одному з кандидатів у президенти України. Про це Львівському порталу повідомили у Нацполіції.
«Зловмисницею виявилася 26-річна мешканка Львівської області. Вона надсилала погрози з телефона свого батька. За словами підозрюваної, робила це, бо підтримує іншого кандидата», – йдеться у повідомленні.
За цим фактом правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Наразі всі деталі встановлюються.
Нагадаємо, виборча кампанія в Україні офіційно стартувала 31 грудня 2018 року, а самі президентські вибори відбудуться 31 березня.
Загалом участь у виборах візьмуть 44 кандидати. Із повним списком осіб, що хочуть стати Президентом України, можна ознайомитися тут.
На Львівщині за президента голосуватимуть майже 2 мільйони виборців.
Наталя Дуляба