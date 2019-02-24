Мешканка Львівщини телефоном погрожувала кандидату у президенти

26-річна жителька Львівщини надсилала телефоном погрози одному з кандидатів у президенти України. Про це Львівському порталу повідомили у Нацполіції.

«Зловмисницею виявилася 26-річна мешканка Львівської області. Вона надсилала погрози з телефона свого батька. За словами підозрюваної, робила це, бо підтримує іншого кандидата», – йдеться у повідомленні.

За цим фактом правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Наразі всі деталі встановлюються.

Нагадаємо, виборча кампанія в Україні офіційно стартувала 31 грудня 2018 року, а самі президентські вибори відбудуться 31 березня.

Загалом участь у виборах візьмуть 44 кандидати. Із повним списком осіб, що хочуть стати Президентом України, можна ознайомитися тут.

На Львівщині за президента голосуватимуть майже 2 мільйони виборців.