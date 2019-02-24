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«Хутро належить тваринам». У Львові зоозахисники вимагали заборонити хутряні ферми

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 24 лютого, на площі Ринок активісти, зоозахисники й небайдужі львів’яни вийшли на антихутряну акцію протесту. Про це повідомляє Львівський портал.

Протестувальники прийшли під стіни Львівської міськради з власними домашніми улюбленцями. Вони закликали львів’ян відмовитися від натурального хутра та заборонити в Україні діяльність хутряних ферм.

В руках учасники акції тримали плакати з написами «Знімай хутро назавжди!», «Одягайся як хочеш, тільки без хутра», «Хутро належить тваринам», «Україна – не шкуродерня» тощо.

Як повідомила на своїй сторінці у Facebook активістка Ірина Юзик, під час акції вдалося зібрати 120 підписів на підтримку законопроекту №10019, який забороняє хутрові ферми у державі.

«На зоозахисну аукцію зійшлися однодумці: волонтери, зоозахисники, просто молоді люди, яким не потрібна шуба, які розуміють, що таке етичне споживання ресурсів планети і те, що хутро – це криваве жлобство… Сьогодні ми виходили в підтримку законопроекту 10019, який забороняє діяльність хутрових ферм в Україні. Тепер би ще нам достукатися до Верховної Ради, щоб закон прийняли. І до суспільства, щоб не було попиту. Тоді не буде і пропозиції», – написала Ірина Юзик.

Зазначимо, що такі антихутряні акції за ініціативою UAnimals відбуваються 24 лютого в усіх найбільших містах України.

Як повідомляв Львівський портал, Верховній Раді пропонують зареєструвати законопроект, який передбачає заборону в Україні хутряних ферм, діяльність яких ніхто не контролює. Лише за даними офіційної статистики, щороку в державі на хутро вбивають понад 630 тисяч тварин, переважно норок.

Натомість більше десятка країн світу вже відмовились від хутряних ферм (Великобританія, Австрія та Австралія, Македонія, Болгарія, Словенія, Люксембург, Сербія та Чехія, Хорватії, Японія), ще ряд держав планує закрити такий бізнес протягом 2023-2029 років. А Нідерланди, друга країна за обсягами виробництва хутра норки в ЄС, заборону вводить із 2024 року.

Нагадаємо, торік у жовтні стало відомо, що на Бродівщині планують збудувати наймасштабнішу в Україні норкову ферму. Через це протестували активісти, а також закликали місцевих мешканців допомогти у блокуванні цього проекту ще на початковій стадії. Згодом через майбутню норкову ферму Бродівська райрада зверталась до Міністерства екології, адже вважає, що вона несе екологічну загрозу для всієї території району.

Фото: Ірина Юзик

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