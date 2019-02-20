Львів’ян кличуть на Всеукраїнську антихутряну акцію

У неділю, 24 лютого, о 12.00 год у Львові пройде антихутряна акція «Знімай хутро назавжди!». Організатори запрошують приходити до міської Ратуші та із закликом до перехожих відмовитися від кривавого матеріалу і вимогою до влади заборонити хутряні ферми. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.
Цього ж дня за ініціативою UAnimals антихутряні акції пройдуть в усіх найбільших містах України.
Як наголошують організатори акції, вже кілька років в Україні триває боротьба за гуманність та відмову від натурального хутра.
«Нам вдалося долучити до світового проекту Fur Free Retailer 17 українських дизайнерів: від Andre Tan до Elena Reva, від LAKE до BEVZA. Втім попит породжує пропозицію, тож важлива відмова від кривавого матеріалу кожної окремої людини. Хутро личить лише тваринам», — кажуть активісти UAnimals.
Тож усіх, кому небайдужі чотирилапі та хто вболіває за закриття хутряних виробництв, що відомі своєю жорстокістю, запрошують цієї неділі долучитися до акції. Більше про подію на Facebook: goo.gl/XNhaaz.
Нагадаємо, торік у жовтні стало відомо, що на Бродівщині планують збудувати наймасштабнішу в Україні норкову ферму. Через це протестували активісти, а також закликали місцевих мешканців допомогти у блокуванні цього проекту ще на початковій стадії. Згодом через майбутню норкову ферму Бродівська райрада зверталась до Міністерства екології, адже вважає, що вона несе екологічну загрозу для всієї території району.
Соломія Григор'єва