Львів’ян кличуть на Всеукраїнську антихутряну акцію

У неділю, 24 лютого, о 12.00 год у Львові пройде антихутряна акція «Знімай хутро назавжди!». Організатори запрошують приходити до міської Ратуші та із закликом до перехожих відмовитися від кривавого матеріалу і вимогою до влади заборонити хутряні ферми. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Цього ж дня за ініціативою UAnimals антихутряні акції пройдуть в усіх найбільших містах України.

Як наголошують організатори акції, вже кілька років в Україні триває боротьба за гуманність та відмову від натурального хутра.

«Нам вдалося долучити до світового проекту Fur Free Retailer 17 українських дизайнерів: від Andre Tan до Elena Reva, від LAKE до BEVZA. Втім попит породжує пропозицію, тож важлива відмова від кривавого матеріалу кожної окремої людини. Хутро личить лише тваринам», — кажуть активісти UAnimals.

Тож усіх, кому небайдужі чотирилапі та хто вболіває за закриття хутряних виробництв, що відомі своєю жорстокістю, запрошують цієї неділі долучитися до акції. Більше про подію на Facebook: goo.gl/XNhaaz.

Нагадаємо, торік у жовтні стало відомо, що на Бродівщині планують збудувати наймасштабнішу в Україні норкову ферму. Через це протестували активісти, а також закликали місцевих мешканців допомогти у блокуванні цього проекту ще на початковій стадії. Згодом через майбутню норкову ферму Бродівська райрада зверталась до Міністерства екології, адже вважає, що вона несе екологічну загрозу для всієї території району.