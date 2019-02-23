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У Львові батько двох дітей побив водія маршрутки, який вигнав їх з автобуса

Наталя Дуляба

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Батько двох дітей побив водія маршрутки №43 (вул. Суботівська – лікарня №8) за те, що той відмовився безкоштовно везти школярів і вигнав їх із автобуса. Про цей інцидент написав на своїй сторінці у Facebook сам Юрій Козак, передає Львівський портал.

 

Як розповідає Юрій Козак, водій маршрутки №43 (номерний знак ВС 1752 ЕН) відмовився безкоштовно везти двох його дітей, які не мали при собі учнівського посвідчення.

«Оскільки у сина при собі його (учнівського посвідчення, – ред.) не було, водій сказав що на чолі у нього не написано, що він є школярем, зупинив маршрутку і вигнав його. Після дзвінків на Гарячу лінію я зрозумів, що необхідна особиста зустріч із водієм. І вона відбулась. Тепер у нього світить під правим оком, щоб краще дітей бачив, ну а мені світить ст. 125 К.К.України “Нанесення легких тілесних”», – написав Юрій Козак.

Зазначимо, що маршрут №43 обслуговує перевізник «Фіакр-Львів».

Як повідомляв Львівський портал, у Львові водії маршруток  нерідко відмовляють учням у безкоштовному проїзді. Нещодавно водій комунальної маршрутки №3А вигнав із автобуса групу дітей, які поверталися з екскурсії.

Нагадаємо, рішення про безкоштовний проїзд учнів у маршрутках прийняла Львівська міська рада минулого року у квітні, однак уже в травні до ухвалиї внесли зміни, згідно з якими діти не можуть їздити в автобусах безоплатно під час літніх канікул. Натомість проїзд в електротранспорті міста для них є безкоштовним протягом усього року.

Додамо також, що безкоштовно їздити у громадському транспорті Львова школярі можуть лише при наявності учнівського посвідчення.

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