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За розмитнення «євроблях» Львівщина скерувала до держбюджету 1,3 мільярда гривень

Наталя Дуляба

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За неповні три місяці, відколи в Україні запровадили нові правила розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації, Львівщина передала до державного бюджету 1,3 мільярда гривень. Про це Львівському порталу повідомили у ДФС області.

 

Після внесення змін у податкове і митне законодавство Львівська митниця ДФС у митному режимі «імпорт» оформила 17 580 транспортних засобів. Із них майже 10 000 – це автомобілі, що ввезені в Україну у період з 1 січня 2015 року та поміщені в митні режими «транзит» або «тимчасове ввезення» (так звані «євро бляхи»). Загалом за цей час до держбюджету скеровано понад 1,3 мільярда митних платежів.

Зазначимо, цієї п’ятниці, 22 лютого, завершується термін 50% знижки на розмитнення автівок на іноземній реєстрації. І саме зараз на Львівській митниці є великий ажіотаж. За останню добу митники встановили новий рекорд – оформили 705 «євроблях».

Нагадаємо, 22 лютого всі митниці ДФС працюватимуть до півночі. Детальніше про те, як проходитиме розмитнення «євроблях» в останній день знижки, читайте тут.

Ті громадяни, які не встигнуть належно оформити необхідні документи, вже з 23 лютого платитимуть повну вартість акцизного податку. А з 24 травня всі, хто не встиг розмити свою машину, платитимуть 170 000 гривень штрафу.

Як повідомляв Львівський портал, нові правила на розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації в Україні запровадили 25 листопада 2018 року. Детальніше про нововведення читайте у нашому матеріалі: «Або розмитнюємо, або вивозимо. Все, що потрібно знати власникам «євроблях».

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