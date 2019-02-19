У кожному районі Львова хочуть облаштувати майданчики для збору будівельних відходів

У Львівській міськраді пропонують у кожному районі створити майданчики для збору будівельних відходів, адже наразі таких у місті є лише два. Про це йдеться на інформаційному порталі депутатів міськради, передає Львівський портал.

Як розповів на засіданні комісії екології в.о. директора департаменту з питань поводження з відходами Сергій Сало, майданчик на вул. Жовківській, 18, який працює вже півроку, приймає великогабаритне і дрібне будівельне сміття. Тому для зручності мешканців подібні майданчики планують розмістити у кожному районі Львова.

«За півроку діяльності цим майданчиком скористався 151 мешканець, прийнято 7 тонн дрібних будівельних відходів. Ще один майданчик на вул. Льва, 4А зараз перебуває на етапі створення. Також всім адміністраціям міста розіслані листи за підписом заступника міського голови з пропозицією визначити в кожному районі майданчик для збору будівельних відходів», – розповів Сергій Сало.

Нагадаємо, наразі у Львові визначили два майданчики для збору великогабаритних і дрібних будівельних відходів: на вул. Льва, 4-А (Галицький район) і на вул. Жовківській, 18 (Шевченківський район). Туди львів’яни можуть здавати дерев’яні відходи, меблі, побутову техніку, шину, полімери, скло, папір та метал.

Також на цих майданчиках до 1 березня планують встановити ще й окремі баки для збору органічних відходів.