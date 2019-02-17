Завтра у школах Львівщини стартує масштабна кампанія боротьби з кором

У Львівській області 18 лютого розпочнеться масштабна кампанія з вакцинації школярів, чиї батьки дали на неї згоду. Загалом у області є 187 шкіл, де рівень охоплення вакцинацією проти кору нижче 90%. Про це 12 лютого під час прес-конференції повідомила в.о. начальника відділу материнства і дитинства департаменту охорони здоров’я ЛОДА Любомира Кутневич, передає Львівський портал.

За її словами, мова йде про 108 школи у області та 79 на території Львова.

«У області є 108 шкіл, де рівень охоплення вакцинацією нижче 90%, а також 79 шкіл у м. Львові. Відтак з 18 лютого розпочнуться додаткові заходи з вакцинації у закладах охорони здоров’я. Ці заходи будуть проводитись виключно за інформованою згодою батьків, також у їхній присутності за бажанням і після огляду дитини медиком», – розповіла вона.

Також вона наголосила, що вакцинацію дітям проводитимуть у поліклініках.

«Якщо буде якась необхідність локації, і треба буде проводити на базі навчальних закладів, то працюватимуть мобільні виїзні бригади зі спеціалістами і робитимуть їх там, якщо це будуть дозволяти умови кабінетів», – пояснила Любомира Кутневич.

Своєю чергою заступник директора Львівського обласного лабораторного центру Олег Когут розповів про те, які ускладнення можуть бути після перенесеної хвороби:

«Захворювання дуже небезпечне в тому плані, що дає важкі пневмонії, захворювання центральної нервової системи в формі енцефалітів, може давати ускладнення на інші внутрішні органи. І можливо через якийсь час це перенесене захворювання може відбитися на здоров’ї людей».

Додамо, що за інформацією департаменту освіти і науки станом на 11 лютого у області всього є 38 тисяч 780 невакцинованих від кору дітей.

Раніше Львівський портал писав, що у Львові загалом є 70 шкіл із високим ризиком поширення інфекції кору.

Головний медик Львова розповів, що заходи з масової вакцинації згідно із планом МОЗ мають розпочатися 18 лютого і тривати до 10 березня. Щеплення можуть робити дітям лише за згоди батьків.

Також додамо, що для цього у Львові не будуть створювати мобільних бригад, натомість школярів просто відвозитимуть на щеплення у поліклініки.

Нагадаємо, на початку року до Львова в рамках робочого візиту прибула керівниця МОЗ, анонсувавши у області початок «спецоперації» проти кору.