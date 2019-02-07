70 шкіл Львова мають високий ризик захворюваності на кір. За півтора тижні розпочнуть масову вакцинацію

У школах Львова провели аналіз рівня охоплення дітей вакцинацією від кору. Як з’ясувалося, сотня шкіл потребує активних заходів з вакцинації, в 70 з них – високий ризик поширення інфекції. Одномоментне масове щеплення учнів у Львові планують розпочати із 18 лютого. Отож, медики закликають батьків давати дозволи на щеплення дітей. Про це сьогодні, 7 лютого, під час прес-конференції повідомив начальник управління охорони здоров’я Львівської міської ради Володимир Зуб, передає кореспондент Львівського порталу.

Як розповів Володимир Зуб, спільно з управлінням освіти у Львові провели аналіз вакцинального стану 117 шкіл Львова.

«Це була непроста робота: треба було підняти всі документи, говорити з батьками, підтвердити щеплювальний або нещеплювальний статус дитини. Цю марудну роботу ми провели в 117 школах. І врешті за загальновизнаними методиками ми визначили захищеність тієї чи іншої школи та класу від кору…Цей рейтинг шкіл зроблено для того, щоб у визначений день та час, коли вже готові всі списки, коли будуть отримані інформовані згоди батьків, розпочати одномоментну масову вакцинацію дітей», – зауважив начальник управління охорони здоров’я.

Водночас він зазначив, що у Львові нема жодної школи, де б не було зафіксовано захворювання на кір.

«Зі 117 є 14 шкіл, де відсоток охоплення вакцинами більше 95, їх власне і можна вважати захищеними, і там ризик захворіти тим 5% дітей є низьким… 34 школи, тобто кожна третя, має понад 90% охоплення, це вважається середнім ризиком. Тим не менше ще 6-7% з цих шкіл слід вакцинувати. Решта 70 шкіл мають високий ризик поширення інфекції і відповідно низький рівень охоплення. Тому фактично зі 117 шкіл в сотні треба провести активні заходи щодо додаткової вакцинації нещеплених дітей», – сказав він.

При цьому Володимир Зуб додав, що для цього потрібна згода батьків на вакцинацію.

«Не хвилюйтеся через поствакцинальні реакції, хвилюйтеся про той ризик, який несе відмова від вакцинації вашої дитини. Зробіть усвідомлений вибір, дайте згоду. До речі, в жодній країні світу не просять, це – обов’язок», – наголосив він.

Також Володимир Зуб наголосив, що у Львові не будуть створювати мобільних бригад для вакцинації від кору. Школярів відвозитимуть на щеплення у поліклініки.

«Хочу зараз розвіяти ті чутки, які ходять серед вчителів та дітей, мовляв, у школу приїде якийсь автобус, всіх зберуть у спортзалі і будуть вакцинувати. Це напевно зумовлено тим, що оперативний штаб рекомендував створювати мобільні бригади, які б виїжджали в школи і проводили вакцинацію», – додав він.

Також Володимир Зуб закликав батьків підписувати інформовані згоди на щеплення, які передали у школи.

«Ми в школах складемо списки тих, хто дав згоду, і у визначений день проінформуємо вас. Цих дітей в супроводі педагога, медпрацівника у визначений час приведуть у поліклініку і під наглядом спеціалістів з попереднім оглядом щодо наявності чи відсутності протипоказань будемо проводити щеплення. Після цього в умовах поліклініки спостерігати, щоби не було ніяких поствакцинальних реакцій, а далі педагог та медпрацівник повернуть дітей в школу на заняття», – додав він.

Відповідно, за його словами, ті школи, які мають найвищий ризик поширення захворювання, підуть першими на вакцинацію.

Він наголосив, що згідно із планом МОЗ заходи з масової вакцинації мають розпочатися 18 лютого і тривати до 10 березня.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно медики зафіксували першу в цьому році смерть від кору на Львівщині. В обласній клінічній лікарні померла 36-річна жінка.

Голова Львівської ОДА Олег Синютка дав доручення, аби священики під час проповіді у церквах закликали батьків робити своїм дітям щеплення.