Залізничники переплатили мільйон дилеру Дубневичів за рейкові анкери

«Коростенський завод залізобетонних шпал», 100% акцій якого належить АТ «Українська залізниця» уклав три договори з ТОВ «ВМ Трейдинг» на постачання анкерів закладних, загальною вартістю 14,5 млн. грн, пише Залізниця без корупції.

Переможець закупівель має поставити 135 тисяч анкерів закладних типу АЗ-2, для пружинних колійних кріплень КПП-5. По 107 грн. за штуку.

В одній із закупівель окрім «ВМ Трйединг» свої документи подало АТ «Механіка2, з ціною на мільйон нижче від переможця. Компанія пропонувала еквівалентний анкер закладний АЗ-1-6. Проте тендерний комітет вирішив, що тендерна документація не передбачала можливості подання еквіваленту для анкеру АЗ-2, а тому еквівалентну пропозицію відхилили.

Виробником анкерів закладних АЗ-2 є «Корпорація КРТ», що належить родині депутатів братів Дубневичів.

Іще одним формальним учасником закупівлі було ТОВ «Авант-Гарде». Воно разом з ТОВ «ВМ Трейдинг» надало аналогічні листи про представництво інтересів ТОВ “Корпорація КРТ”. Таким чином обидва учасники пов’язані з єдиним виробником анкерів АЗ-2, стосовно яких замовник не передбачив альтернативи в тендерній документації.

Нагадаємо, що ТОВ «ВМ Трейдинг» та ТОВ «Авант-Гарде» впродовж останніх двох років розігрують всі тендери на рейкові скріплення, представляючи інтереси єдиного виробника. Стосовно «Корпорації КРТ» Національним антикорупційним бюро проводиться щонайменше 2 розслідування за фактами закупівлі рейкових скріплень за завищеною вартістю невідповідної якості, та в справі по закупівлі стрілочних переводів в 2015-2016 роках. В останній справі дективами нещодавно оголошено підозру ряду посадовців УЗ та оголошено в розшук помічника народного депутата.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що на «Укрзалізниці» є повний провал структурних реформ через зацікавлених «друзів». За підсумками 2016 року ПАТ «Укрзалізниця» здійснила закупівлі в компаній народних депутатів України Ярослава та Боглана Дубневичів орієнтовно на мільярд гривень. Після цього зловживаннями Дубневичів в «Укрзалізниці» займалось НАБУ. А тодішній очільник «Укрзалізниці» Войцех Балчун визнав монополію Дубневичів на «залізниці» та перевів стрілки на НАБУ, прокуратуру і СБУ.

Також НАБУ дали доступ до документів залізниці для розслідування змови з Дубневичами. Відбулися обшуки у офісі Дубневичів у Львові. Зокрема стало відомо, що мова йде про корпорацію КРТ, яка співпрацювала з фірмою, що ухилялась від сплати податків.

Після гучних викриттів Омелян назвав «конфліктом інтересів перебування Дубневича на посаді глави транспортного комітету Ради».

Попри все суди заборонили фіскальній службі проводити перевірку компанії братів нардепів. Керівник ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов ухилився від прямого запитання про конфлікт інтересів та мільярдні тендери «Укрзалізниці», які виграють Дубневичі.

Не «Укрзалізницею» єдиною. Національне антикорупційне бюро затримало у Львові чотирьох посадовців трьох компаній за підозрою в заволодінні газу на суму понад 1,4 мільярда гривень. Згідно з даними Єдиного державного реєстру юросіб, кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є нардепи від БПП Ярослав і Богдан Дубневичі.

Суд почав обирати запобіжні заходи затриманим посіпакам Дубневичів за розкрадання 1,4 мільярда

Нещодавно НАБУ виграло у «Укрзалізниці» і Дубневичів суд щодо протизаконності їх розпилу 151 мільйона.

31 січня 2018 року очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький передав генеральному прокурору Юрію Луценку для внесення в парламент подання про зняття недоторканності з народного депутата від БПП Ярослава Дубневича.