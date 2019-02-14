Дружина Козловського хоче будувати в центрі Львова медичний центр

Львівська міська рада надала ТзОВ «Лемберг Медікал Центр» дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вул. Раппопорта, 6. «За» відповідну ухвалу сьогодні, 14 лютого, проголосували 46 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

Як йдеться у пояснювальній записці до проекту ухвали, автором якої є депутат Любомир Босаневич, ТзОВ «Лемберг Медікал Центр» хоче отримати на вул. Раппорта, 6 земельну ділянку площею 0,35 га. На ній розташоване нерухоме майно підприємства, а згодом там хочуть будувати медичний центр.

«Медичний центр буде котролювати повністю процес від моменту запліднення до народження дитини», – пояснив Любомир Босаневич.

Також перед голосуванням за ухвалу депутат та відомий львівський бізнесмен Григорій Козловський заявив, що має конфлікт інтересів.

Зазначимо, що земельна ділянка розташована неподалік від пологового відділення 3-ої міської лікарні та поруч з Краківським ринком.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Згідно з даними бізнес-сервісу YouControl, ТзОВ «Лемберг Медікал Центр» створили два місяці тому – у грудні 2018 року. Зареєстроване воно саме за адресою майбутнього будівництва – на вул. Раппопорта, 6.

Керівником компанії є сам Григорій Козловський, а власником – його дружина, Юлія Козловська (Думанська).

Основний вид діяльності ТзОВ «Лемберг Медікал Центр» вказаний як надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Розмір його статутного капіталу становить понад 2 мільйони гривень.

Як відомо, Григорію Козловському належить винниківський футбольний клуб «Рух», «Гранд Готель», заклад «Королівська пивоварня» та Винниківська тютюнова фабрика. Також він є співвласником будівельної компанії Avalon Inc., яка зводитиме першу у Львові 25-поверхівку.

1 березня 2018 року Григорій Козловський також відкрив на площі Ринок, 36, що неподалік із виставленим на аукціон приміщенням, ресторан «36 по» із гігантським акваріумом.

Як повідомляв Львівський портал, упродовж останніх кількох місяців фірми Григорія Козловського або осіб, що до нього наближені, встигли придбати кілька об’єктів нерухомості на площі Ринок.

Торік восени міська рада за 5 млн грн продала підвальне приміщення на площі Ринок, 31. Його купило ТзОВ «Холдинг «Гранд Готель», власником якого є Григорій Козловський. У грудні фірма його бізнес-партнера викупила приміщення першого поверху у кам’яницях №12, №13 на площі Ринок. А на початку цього року новостворена фірма екс-воротаря «Руху» купила цілий будинок на вул. Шевській, 10.