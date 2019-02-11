Львів’ян кличуть на благодійну виставу, аби допомогти викупити приміщення для «Центру опіки сиріт»

У неділю, 17 лютого, львів’ян запрошують у Міський Палац культури імені Гната Хоткевича на благодійну виставу за п’єсою Леонардо Герша «Метелики вільні». Кошти з квитків підуть на підтримку «Центру опіки сиріт», що на вулиці Короленка, 7. Про це у Facebook повідомляють організатори заходу.

«Вистава про сліпого хлопця, який мріє, кохає та живе повним життям. Як важливо бачити справжнє, бачити більше, ніж можуть очі. Це історія доброго, щирого і яскравого кохання, яка полюбилась нашим глядачам у Львові та інших містах України», – йдеться у повідомленні.

Також організатори додають, що всі гроші за квитки передадуть для викупу приміщення для Центру Опіки Сиріт Львівської Архиєпархії Української Греко-Католицької Церкви, що на вулиці Короленка, 7.

Вартість квитків при вході становить 100 грн.

Нагадаємо, депутати Львівської обласної ради 25 жовтня цього року під час сесійного засідання прийняли рішення включити нежитлові приміщення на вулиці Короленка, 7 у Львові до Переліку об’єктів спільної власності територіальних громад області, що підлягають приватизації способом аукціону. У свою чергу, у ЛМР просили облраду скасувати рішення щодо виставлення на аукціон будівлі колишньої Львівської середньої загальноосвітньої школи-інтернату на вул. Короленка, 7, та передати це приміщення для потреб «Центр Опіки Сиріт».

Згодом Львівська обласна рада виставила на продаж приміщення школи-інтернату загальною площею майже 3000 кв м. Стартова ціна об’єкта становить майже 29,3 мільйона гривень, сам аукціон відбудеться 27 лютого.

Зазначимо, що у приміщенні школи-інтернату на вул. Короленка працює Центр опіки сиріт УГКЦ. Для того, щоб дітей звідти не виселили, священнослужителі розпочали збір коштів для викупу будівлі.

Додамо, що священик УГКЦ, доктор богослов’я та патристичних наук Італійського Католицького університету, відомий львівський волонтер Юрій Бойко також прокоментував ситуацію із приміщенням колишньої школи-інтернату №2 на вул. Короленка, 7, яке Львівська обласна рада збирається продати.

Фото: Духовна велич Львова