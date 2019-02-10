Керівництво поліції у соцмережах почало «записуватися у бандерівці»

Після інциденту із спецпризначенцем, який вигукнув «Лягай, Бандеро», керівництво Нацполіції у соцмережах почало флешмоб з визнання себе бандерівцями та вибаченнями за слова підлеглого. Про це повідомляє УНІАН.

Зокрема, голова Нацполіції Сергій Князєв на своїй сторінці у Facebook розмістив допис:

«Я прошу вибачення, я теж бандерівець! Слава Україні!» та хештег «#ябандерівець».

А начальник департаменту патрульної поліції НПУ Євгеній Жуков на своїй сторінці у тій же соцмережі написав: «Я – Бандера! Я – офіцер поліції! Я служу українському народу! Я не підтримую заклики: «Ложись Бандера»! Я не підтримую захоплень будь-яких будівель! Я захищаю та буду захищати свою країну та свій народ!».

Як повідомляв Львівський портал, керівник поліції Києва Андрій Крищенко під час брифінгу попросив вибачення за правоохоронця, який вигукнув «Лягай, Бандеро» під час затримання праворадикалів біля Подільського райвідділку поліції Києва.

Також ми повідомляли, що Державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу через можливе перевищення влади працівниками поліції під час затримання учасників акції «Хто замовив Катю Гандзюк?» біля Подільського райвідділку поліції Києва.