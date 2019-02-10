Очільник поліції Києва пообіцяв покарати правоохоронця за вигук «Лягай, Бандеро» під час затримання активістів

Керівник поліції Києва Андрій Крищенко під час брифінгу попросив вибачення за правоохоронця, який вигукнув «Лягай, Бандеро» під час затримання праворадикалів біля Подільського райвідділку поліції Києва. Про це повідомляє «Громадське».

«Я особисто вибачаюсь за дії цього працівника, вважаю, це неприпустимо. Ці працівники будуть покарані. Нам є над чим працювати. Мені особисто соромно», – сказав Крищенко.

Він також додав, що розуміє всі історичні події, які відбуваються наразі в Україні.

«Цей працівник буде покараний. Нам є, над чим працювати», – сказав керівник поліції Києва.

Утім він зазначив, що поки імен правоохоронців не може розголошувати, оскільки наразі проводять досудове розслідування.

Поки жоден з працівників поліції не відсторонений, випадок кожного правоохоронця будуть розглядати окремо. Він також сказав, що рішення щодо дій правоохоронців має виносити Державне бюро розслідувань.

Державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу через можливе перевищення влади працівниками поліції під час затримання учасників акції «Хто замовив Катю Гандзюк?» біля Подільського райвідділку поліції Києва.

Нагадаємо, 9 лютого перед зустріччю кандидатки в президенти Юлії Тимошенко з виборцями правохоронці затримали людей з акції «Хто замовив Катю Гандзюк?». Як повідомила кореспондентка Громадського, поліція затримала членів націоналістичних організацій С14, «Невідомий патріот» та «Традиції і порядок».

Учасники акції стверджують, що поліція застосувала силу під час затримання, забрала їхні речі та відмовилася віддавати. Через це затримані почали «протестувати», після чого, за словами активістів, поліція застосувала сльозогінний газ та побила їх.

Водочас у поліції заявили, що затримані не мають стосунку до мирної акції «Хто замовив Катю Гандзюк?», яка проходила на Контрактовій площі.

«Учасників мирної акції «Хто замовив Катю Гандзюк?» поліція не затримувала, плакати не вилучала і жодним чином не перешкоджала. Затримана були група, яка прикривала свої обличчя шарфами і при перевірці якої були виявлені газовий балончик і ніж», – сказав Громадському речник МВС Артем Шевченко.

Також поліція вважає, що затримані намагалися захопити Подільський райвідділок.

Увечері 9 лютого активісти поїхали до будинку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та «обстріляли» його салютами, протестуючи проти дій поліції.