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Побиття учасників акції «Хто замовив Катю Гандзюк»: розслідується можливе перевищення влади поліцією

Соломія Головіна

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Слідчі центрального апарату ДБР розслідують ймовірний факт перевищення влади працівниками Нацполіції, в результаті якого отримали тілесні ушкодження учасники акції «Хто замовив Катю Гандзюк». Про це Львівському порталу повідомили у  прес-службі бюро.

 

За попередньою інформацією, працівники поліції внаслідок сутичок завдали тілесних ушкоджень активістам учасникам акції «Хто замовив Катю Гандзюк».

Подія сталася вчора, 9 лютого, біля приміщення Подільського управління Національної поліції у м. Києві.

Процесуальне керівництво кримінального провадження здійснюється  Департаментом організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних справ підслідних ДБР.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесно відомості за фактом скоєння працівниками поліції кримінального правопорушення за ознаками  частини 2 статті 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувались насильством).

Тривають невідкладні слідчі дії.


Фото: Facebook-сторінка Лариси Сарган

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