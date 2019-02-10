Побиття учасників акції «Хто замовив Катю Гандзюк»: розслідується можливе перевищення влади поліцією

Слідчі центрального апарату ДБР розслідують ймовірний факт перевищення влади працівниками Нацполіції, в результаті якого отримали тілесні ушкодження учасники акції «Хто замовив Катю Гандзюк». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі бюро.

За попередньою інформацією, працівники поліції внаслідок сутичок завдали тілесних ушкоджень активістам учасникам акції «Хто замовив Катю Гандзюк».

Подія сталася вчора, 9 лютого, біля приміщення Подільського управління Національної поліції у м. Києві.

Процесуальне керівництво кримінального провадження здійснюється Департаментом організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних справ підслідних ДБР.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесно відомості за фактом скоєння працівниками поліції кримінального правопорушення за ознаками частини 2 статті 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувались насильством).

Тривають невідкладні слідчі дії.



Фото: Facebook-сторінка Лариси Сарган