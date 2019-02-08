Кількість хворих на кір в Україні є більшою, ніж у всій Європі

Кількість хворих на кір у Європі у 2018 році сягнула понад 82 тисячі людей – це найбільший показник десятиліття, йдеться у звіті Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) для Європейського регіону. Про це повідомляє ВВС Україна.

Хоча рівень вакцинації покращується, але ВООЗ каже, що охоплення є недостатньо високим для запобігання циркуляції вірусу в багатьох країнах.

Найбільше хворих минулого року було в Україні, при чому сумарна кількість хворих на кір в країні вища, ніж у решті країн Європейського регіону разом узятих.

В Україні понад 53 тисяч хворих, а у решті країн регіону загалом – трохи більше ніж 34 тисячі.

Ось десять країн Європейського регіону з найбільшою кількістю хворих на кір за результатами 2018 року:

-Україна – 53 218 людей

-Сербія – 5 076 людей

-Ізраїль – 2 919 людей

-Франція – 2 913 людей

-Італія – 2 517 людей

Росія – 2 256 людей

-Грузія – 2 203 людей

-Греція – 2 193 людей

Албанія – 1 466 людей

-Румунія – 1 087 людей

У Європі у 2018 році від кору загинуло 72 людини, з них 16 – в Україні.

ВООЗ вважає, що причиною такого спалаху кору в Україні є низький рівень вакцинації.

До кінця 2017 року частка дітей, які були вакциновані в Україні, значно покращилася, приблизно до 90%, але, за словами ВООЗ, такий рівень необхідно підтримувати, аби змінити ситуацію з хворобою.

За останніми даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, за січень 2019 року на кір в Україні захворіло 15 тисяч людей, з них більш ніж половина діти.

Медики нагадують, що щеплення є єдиним надійним захистом від кору.

Найвищі показники захворюваності медики фіксують у Львівській, Вінницькій, Рівненській, Хмельницькій областях та місті Київ.

Аби збільшити рівень імунізації серед тих дітей, які пропустили планові щеплення, у Львівській області – лідері за кількістю невакцинованих – працюватимуть мобільні бригади, які проводитимуть вакцинацію дітей.

Такі бригади почнуть працювати у другій половині лютого і проводитиму щеплення дітей віком 6-18 років у школах. Щеплення робитимуть виключно за згоди батьків дітей. Після Львівської області подібні заходи планують провести й в інших регіонах України.

Вірус кору передається повітряно-крапельним шляхом і може викликати серйозні ускладнення, серед яких пневмонія, вушна інфекція та запалення мозку, що в результаті може призвести до інвалідності та навіть смерті.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно медики зафіксували першу в цьому році смерть від кору на Львівщині. В обласній клінічній лікарні померла 36-річна жінка.

Голова Львівської ОДА Олег Синютка дав доручення, аби священики під час проповіді у церквах закликали батьків робити своїм дітям щеплення.

У школах Львова провели аналіз рівня охоплення дітей вакцинацією від кору: 70 з 117 навчальних закладів мають високий ризик поширення інфекції.