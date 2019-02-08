У міськраді Львова пообіцяли взятися за брудні маршрутки. Перевізників перевірятимуть щотижня

В.о. міського голови Львова Геннадій Васьків дав доручення управлінню транспорту щотижня виїжджати на бази до перевізників і перевіряти технічний й санітарний стани маршруток. Про це сьогодні, 8 лютого, йшлося під час засідання виконавчого комітету Львівської міської ради, передає кореспондент Львівського порталу.

Під час засідання представник управління транспорту доповів про те, що після введення нового тарифу на проїзд у маршрутках львів’яни не перестають скаржитись на незадовільну якість перевезень. Зокрема, на брудні салони автобусів та на їхній технічний стан. Відтак управління транспорту взялось проводити перевірки автопарку перевізників.

У четвер, 7 лютого, такі перевірки провели на АТП-14630, ТзОВ «Фіакр-Львів» та ТзОВ «Міра і К». Посадовці обстежили автобуси, які обслуговують 16 маршрутів, і виявили, що вони перебувають у неналежному санітарному стані, а в салонах відсутня інформація про безоплатний проїзд пенсіонерів та школярів. Відтак на перевізників-порушників чекатимуть штрафи.

Загалом із початку року мерія наклала вже 50 штрафів на приватних перевізників за невипуск автобусів на рейси, за брудні і обідрані салони. Розмір одного штрафу становить 1700 гривень, тобто загалом порушення обійшлись автотранспортним підприємствам у 85 000 гривень.

Такі перевірки в управлінні транспорту планували проводити раз на місяць, однак Геннадій Васьків зауважив, що цієї регулярності є замало.

«Перевірок раз на місяць від управління транспорту є недостатньо. Прошу виїжджати до перевізників щотижня, а після цього нам подавати короткий звіт про те, скільки складено штрафів. Адже сьогоднішній тариф у повній мірі дозволяє забезпечити чистоту у маршрутках. А хамство взагалі не коштує жодних грошей», – підкреслив Геннадій Васьків.

Водночас заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко закликав львів’ян фотографувати виявлені порушення у салонах маршруток і звертатися з відповідною скаргою на Гарячу лінію міста, аби посилити контроль за перевізниками і притягувати їх до відповідальності.

Як повідомляв Львівський портал, торік у жовтні у Львові відбувся конкурс перевізників. Після нього міська рада почала підписувати нові договори з автотранспортними підприємствами. Вони передбачають штрафи за невиконання рейсів, за неприбраний і брудний автобус, за порушення правил дорожнього руху. Також тепер перевізники зобов’язані оновлювати свій автопарк.

Також у мерії запевняли, що після конкурсу перевізників у Львові покращиться якість роботи громадського транспорту, адже за порушення перевізників будуть штрафувати. Однак маршрутки дотепер курсують із перебоями, а на їхній незадовільний санітарний і технічний стан неодноразово мешканці скаржилися на Гарячу лінію міста.

Нещодавно львів’яни зареєстрували петицію з пропозицією не платити за проїзд у брудних маршрутках та встановити максимально допустимий «вік» роботи автобуса на дорогах міста.

Нагадаємо, у Львові працюють такі перевізники: ТзОВ «Міра і К», комунальне АТП №1, ТзОВ «Фіакр Львів», ТзОВ «Успіх БМ», АТП 14 630.