У Львові пропонують не платити за проїзд у брудних маршрутках

Львівській міськраді пропонують оновити вимоги до перевізників, які обслуговують міські автобусні маршрути. Відповідну електронну петицію зареєстрували у Єдиній системі місцевих петицій, передає Львівський портал.

Автор петиції Володимир Верес наголошує, що у Львові не мають курсувати старі маршрутки. Тому він пропонує встановити максимально допустимий «вік» автобуса – 6 років.

Втім якщо ж містом курсуватимуть маршрутки, термін експлуатації яких перевищує 6 років, чоловік пропонує зменшувати вартість проїзду на 25% за кожен понаднормовий рік.

«У брудних та холодних транспортних засобах оплата за проїзд не знімається», – йдеться у тексті петиції.

Зазначимо, що таку петицію зареєстрували сьогодні, 5 лютого. Для того, щоб її розглянула Львівська міська рада, потрібно зібрати 500 підписів. Збір голосів триватиме упродовж двох наступних місяців.

Як повідомляв Львівський портал, торік у жовтні у Львові відбувся конкурс перевізників. Після нього міська рада почала підписувати нові договори з автотранспортними підприємствами. Вони передбачають штрафи за невиконання рейсів, за неприбраний і брудний автобус, за порушення правил дорожнього руху. Також тепер перевізники зобов’язані оновлювати свій автопарк.

Також у мерії запевняли, що після конкурсу перевізників у Львові покращиться якість роботи громадського транспорту, адже за порушення перевізників будуть штрафувати. Однак маршрутки дотепер курсують із перебоями, а на їхній незадовільний санітарний і технічний стан неодноразово мешканці скаржилися на Гарячу лінію міста.

Нагадаємо, у Львові працюють такі перевізники: ТзОВ «Міра і К», комунальне АТП №1, ТзОВ «Фіакр Львів», ТзОВ «Успіх БМ», АТП 14 630.

Одні з останніх скарг львів’ян на міські маршрутки. Фото – Юлія Сафронова, Оля Чурсіна, Богдана Собко, Артем Коваленко.