Приватні перевізники Львова розповіли, коли відремонтують маршрутки

Сьогодні, 8 лютого, управління транспорту провело нараду з приватними перевізниками, під час якої три автотранспортні компанії надали графік робіт з відновлення сидінь та панелей у салонах маршруток, а також графік ремонтів самих автобусів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

Як розповів заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради Андрій Білий, протягом січня ТзОВ «Фіакр Львів» вже встиг капітально відремонтувати 4 автобуси.

«А до наступної середи приватні перевізники мають підготувати графік закупівель нового транспорту, графік покращення випуску автобусів на маршрути», – додав Андрій Білий.

Нагадаємо, у міській раді вирішили взятися за брудні маршрутки у Львові. Посадовці тепер будуть щотижня перевіряти автобуси приватних перевізників. За брудні салони, неналежний технічний стан, невипуск автобусів на маршрутників чекатимуть штрафи.

Як повідомляв Львівський портал, торік у жовтні у Львові відбувся конкурс перевізників. Після нього міська рада почала підписувати нові договори з автотранспортними підприємствами. Вони передбачають штрафи за невиконання рейсів, за неприбраний і брудний автобус, за порушення правил дорожнього руху. Також тепер перевізники зобов’язані оновлювати свій автопарк.

Також у мерії запевняли, що після конкурсу перевізників у Львові покращиться якість роботи громадського транспорту, адже за порушення перевізників будуть штрафувати. Однак маршрутки дотепер курсують із перебоями, а на їхній незадовільний санітарний і технічний стан неодноразово мешканці скаржилися на Гарячу лінію міста.

Нещодавно львів’яни зареєстрували петицію з пропозицією не платити за проїзд у брудних маршрутках та встановити максимально допустимий «вік» роботи автобуса на дорогах міста.

Нагадаємо, у Львові працюють такі перевізники: ТзОВ «Міра і К», комунальне АТП №1, ТзОВ «Фіакр Львів», ТзОВ «Успіх БМ», АТП 14 630.