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Порошенко підписав закон про продовження мораторію на продаж землі до 2020 року

Соломія Головіна

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Президент України Петро Порошенко підписав закон щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель. Про це стало відомо на сторінці відповідного законопроекту на сайті Верховної Ради.

 

Як повідомляв Львівський портал, 20 грудня Верховна Рада схвалила продовження мораторію на продаж земель сільгосппризначення до 1 січня 2020 року.

Нагадаємо, мораторій на продаж землі введений в Україні в 2001 році. Передбачалося, що він буде діяти до прийняття нового Земельного кодексу, однак парламент постійно подовжував його дію.

Зазначимо, що мораторій дозволяє власнику паю здавати його в оренду або передавати у спадок, але забороняє офіційно продавати земельну ділянку або передавати пай в заставу.

Коментуючи мораторій на продаж землі в Україні незалежний юрист Тетяна Кочірко наголосила, що таким чином Україна порушує права мільйонів людей, які формально володіють землею, але не можуть нею розпоряджатися.

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