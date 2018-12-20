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В Україні продовжили мораторій на продаж землі до 2020 року

Дарина Смеречанська

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Верховна Рада схвалила продовження мораторію на продаж земель сільгосппризначення до 1 січня 2020 року. Законопроект №9355-5 підтримав 231 народний депутат, передає УП.

 

Як заявив спікер Андрій Парубій, даний законопроект підтримав парламентський комітет з питань аграрної політики та земельних відносин.

Цей законопроект вносить зміни до перехідних положень Земельного кодексу, згідно з якими забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств.

Також не допускається купівля-продаж земельних ділянок сільгосппризначення державної та комунальної власності, а також які перебувають у власності громадян і юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Законопроектом передбачено, що Кабінет міністрів до 1 березня 2019 року має розробити і внести на розгляд парламенту проект закону про обіг земель сільськогосподарського призначення.

Нагадаємо, мораторій на продаж землі введений в Україні в 2001 році. Передбачалося, що він буде діяти до прийняття нового Земельного кодексу, однак парламент постійно подовжував його дію.

Зазначимо, що мораторій дозволяє власнику паю здавати його в оренду або передавати у спадок, але забороняє офіційно продавати земельну ділянку або передавати пай в заставу.

Як відомо, раніше президент Петро Порошенко заявляв, що мораторій на землю не вписується в європейську систему України.

Нагадаємо, 22 серпня 2018 року вступило в силу рішення Європейського суду, згідно з яким мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення визнаний таким, що порушує права людини. Конституційний суд України відмовився оцінювати конституційність мораторію, незважаючи на рішення ЄСПЛ.

За скасування мораторію на продаж землі виступають уже близько 1,5 тисячі організацій.

 

 

 

 

 

 

 

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