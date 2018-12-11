Облрада порекомендувала мерії готуватися з 1 липня забрати назад «сміттєві повноваження»

Голова Львівської облради Олександр Ганущин порекомендував міському голові Львова Андрію Садовому зайнятися вирішенням сміттєвих питань міста, а не передвиборчою кампанією, адже вже з 1 липня 2019 року облдержадміністрація поверне назад міськраді «сміттєві повноваження». Про це він повідомив сьогодні, 11 грудня, під час брифінгу після проведення позачергової сесії ЛОР, передає кореспондент Львівського порталу.

Власне, під час ухвалення бюджету Львівщини на 2019 рік, стрічку фінансування забезпечення збору та вивезення ТПВ у рамках Програми заходів для налагодження системи поводження з твердими побутовими відходами у Львові на 2017-2019 роки вирішили скороти із 300 млн грн. до 150 млн грн. Оскільки договір про передачу міською радою Львова повноважень управлінням твердими побутовими відходами Львівській ОДА діє до 30.06.2019 року.

«Ми сьогодні зменшили обласний бюджет на 2019 рік в рамках запропонованої суми у 300 млн грн, які Львівська міська рада перераховує через обласний бюджет на ті місцеві ради, які приймають сміття зі Львова. Я вважаю, і депутатський корпус це підтримав, що перше півріччя цього року – останнє, коли область займається вивезенням сміття, що є прямими повноваженнями львівського міського голови Андрія Садового і виконавчого комітету ЛМР. Відтак, вважаю, що міському голові Львова та виконкому треба готуватися до здійснення своїх безпосередніх обов’язків, а не займатися виборчою кампанією, як ми зараз усі це фіксуємо», – зазначив Олександр Ганущин.