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92-річного воїна УПА зі Самбірщини нагородили орденом імені Чорновола

Олена Карп'юк

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У п’ятницю, 1 лютого, під час засідання проводу Самбірської міськрайонної організації «Народного руху України» урочисто відзначили 92-річного воїна УПА Йосипа Клюса. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Львівської міської організації політсили Ігор Мартинюк, передає Львівський портал.

 

«Голова виборчого штабу “Народного руху України” Павло Кишкар нагородив 92-річного Клюса Йосипа Івановича, воїна УПА, орденом ім. В. Чорновола “За заслуги перед українським народом”», – написав Ігор Мартинюк.

Зазначимо, Йосип Клюс народився у Польщі, але з кінця 1940-х років року оселився у селі Стрілковичі Самібрського району. Він увійшов до лав «Народного руху України» на початку 1990-х років, коли політсила ще тільки формувалась. Колишній воїн УПА очолив осередок «Народного руху» у Стрілковичах, який був одним із перших у всьому районі. Саме тут вперше на Самбірщині вивісили синьо-жовтий прапор, сталось це з ініціативи Йосипа Клюса.

Також під час зборів партії у Самборі «рухівці» обговорювали участь політсили у президентській кампанії.

Як повідомляв Львівський портал, лідер «Народного руху України» Віктор Кривенко братиме участь у виборах президента.

Нагадаємо, вибори Президента України відбудуться 31 березня цього року. Виборча кампанія офіційно стартувала 31 грудня.

Проведення цьогорічних виборів обійдуться державі у 2,3 мільярда гривень. Подавати свою кандидатуру на участь у виборах політики можуть включно до 3 лютого. Станом на 1 лютого ЦВК зареєструвала рекордну кількість кандидатів. Із детальним переліком можна ознайомитись тут.

Фото: Facebook Ігоря Мартинюка

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