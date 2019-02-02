Очільник «Народного руху України» братиме участь у президентських виборах

Голова партії «Народний рух України» Віктор Кривенко братиме участь у виборах-2019. Вчора, 1 лютого, Центральна виборча комісія зареєструвала його кандидатом на пост Президента України. Про це Віктор Кривенко повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

«Це для мене важливий день – день подачі документів в ЦВК для реєстрації кандидатом на пост Президента України від Народного Руху України. Дякую за довіру та підтримку партійцям, друзям, родині і тим, хто завжди поряд. Особлива подяка всім, хто долучився до збору офіційного внеску. Це є більше, ніж довіра, це наша спільна готовність взяти відповідальність за якісне майбутнє нашої держави й очистити владу від нікчем, корупціонерів та олігархів», – написав Віктор Кривенко.

Він також зауважив, що його родина допомогла зібрати кошти, необхідні для внесення офіційної застави.

«Моя родина долучилася до збору коштів та перерахувала на Рухівську справу 130 300 гривень. Вірю в могутню, міцну та заможну Україну», – підкреслив Віктор Кривенко.

Зазначимо, на участь у виборах Президента України-2019 зареєструвалась рекордна кількість кандидатів. Із детальним переліком можна ознайомитись тут.

Як повідомляв Львівський портал, вибори Президента України відбудуться 31 березня цього року. Виборча кампанія офіційно стартувала 31 грудня.

Проведення цьогорічних виборів обійдуться державі у 2,3 мільярда гривень. Подавати свою кандидатуру на участь у виборах президента політики можуть включно до 3 лютого.

Фото: Facebook Віктора Кривенка