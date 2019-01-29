Сьогодні – День пам'яті Героїв Крут

Сьогодні, 29 січня, в Україні вшановують пам’ять Героїв Крут. Про це повідомляє Львівський портал.

У цей день українці вшановують події кінця січня 1918 року, коли юні захисники Української Народної Республіки власною кров’ю вписали нову героїчну сторінку в історію українського визвольного руху – бій під Крутами.

Саме 29 січня на Чернігівщині недалеко від залізничної станції Крути, що розташована за 130 кілометрів на північний-схід від Києва, добровольчий Студентський Курінь із 300 юнаків вступив у нерівний бій із більшовицьким військом, у якому було близько 5 000 осіб.

У бою студенти відстоювали право українського народу жити у власній державі, адже саме тоді більшовики прямували на Київ. Завдяки героїчному подвигу українці зуміли тимчасово призупинити просування військ Червоної гвардії.

Після бою 27 юнаків потрапили у полон до більшовиків, які їх згодом стратили. На похороні в Києві біля Аскольдової Могили голова Української Центральної Ради Михайло Грушевський назвав їх героями, а поет Павло Тичина присвятив героїчному вчинкові вірш «Пам’яті тридцяти».

Із нагоди 101 річниці подвигу Героїв Крут сьогодні у Львові відбудуться урочистості. Із програмою можна ознайомитися тут.